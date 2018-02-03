3 февраля 1993 года: грузинские военные затягивают обмен пленными

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке, на Гумистинском фронте идут редкие артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрелки. Противник продолжает наращивать свои силы и средства для достижения поставленной цели – начать широкомасштабные военные действия.

В направлении Очамчыра — Ткуарчал, в партизанском районе идут редкие оружейно-пулеметные перестрелки. Несмотря на неоднократные обращения командования штаба партизанского движения в Очамчырском районе об обмене пленными и убитыми, грузинское военное командование умышленно затягивает решение этого вопроса.

"Тем временем уже более пяти суток на нейтральной полосе в районе Моквского чайсовхоза лежат тела 9 убитых грузинских гвардейцев и один раненый. Это не первый случай, когда тела погибших грузинских солдат остаются непогребенными и поедаются животными", – говорится в сообщении.

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