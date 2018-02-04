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Афиша культурных событий в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 5 по 11 февраля 2018 года не столь насыщенна, но все же будет куда пойти и что посмотреть в столице и районах Абхазии.

Государственный драматический театр Абхазии имени Самсона Чанба 6 и 7 февраля в 19.00 предлагает зрителям посмотреть спектакль "Дом Бернарды Альбы".

Спектакль Дом Бернарды Альбы
© Sputnik
Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

На той же сцене 8 февраля в 18.30 выступит Государственный молодежный театр с постановкой "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба. Автор исторической драмы — Анзор Мукба.

9 феврале в Доме культуры в Гулрыпше в 15.00 состоится оперный концерт выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных Адриана Абрамова.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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