Афиша культурных событий в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 5 по 11 февраля 2018 года не столь насыщенна, но все же будет куда пойти и что посмотреть в столице и районах Абхазии.

Государственный драматический театр Абхазии имени Самсона Чанба 6 и 7 февраля в 19.00 предлагает зрителям посмотреть спектакль "Дом Бернарды Альбы".

© Sputnik Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

На той же сцене 8 февраля в 18.30 выступит Государственный молодежный театр с постановкой "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба. Автор исторической драмы — Анзор Мукба.

9 феврале в Доме культуры в Гулрыпше в 15.00 состоится оперный концерт выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных Адриана Абрамова.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.