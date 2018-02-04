4 февраля 1993 года: Пицунда приняла беженцев

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из статьи беженца К. Вардания в газете "Республика Абхазия" от 4 февраля 1993 года говорится: "Кто мог еще год назад подумать о том, что знаменитому курорту Пицунда придется так резко изменить свой "профиль" – стать пристанищем для тысяч беженцев, которые покинули Сухум, Ткуарчал, Очамчырский район", — отмечает беженец.

К. Вардания особо отмечает жителей Пицунды, которые оказывают беженцам посильную помощь.

"Так, с начала войны в фонд помощи беженцам поступило около 1,5 миллиона рублей", — пишет Вардания.

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