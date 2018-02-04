Снова пасмурно: погода в Абхазии на понедельник

В понедельник из-за прохождения по территории Абхазии холодного атмосферного фронта Средиземноморского циклона, ожидается пасмурная погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в понедельник ночью и утром осадков не будет, во второй половине дня слабый дождь, переходящий в ливневый дождь.

Атмосферное давление низкое, 760 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью +2+7˚С, днем +10+15˚С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды, умеренное, силой в два балла, до значительного в три балла..

Относительная влажность воздуха высокая, 70 —90 %.