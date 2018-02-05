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Первый международный боксерский форум

Теймураз Карди оглы о боксерском форуме в Сочи: спорт ждут изменения

© Sputnik. Нина Зотина
В Абхазии
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О первом международном боксерском форуме в Сочи в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали президент промоутерской компании "Абхаз боксинг промоушн" Теймураз Карди оглы и президент профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В правила бокса будут внесены небольшие изменения, сказал в интервью радио Sputnik президент промоутерской компании "Абхаз боксинг промоушн" Теймураз Карди оглы, принимавший участие в Первом международном боксерском форуме в Сочи.

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Одно из изменений в правилах бокса касается возможности участия профессионалов в любительском боксе в дальнейшем.

На боксерском форуме присутствовали представители боксерских федераций из разных стран мира, заметил Карди оглы.

"Федерация бокса России пригласила нас на этот форум, где присутствовали все международные федерации. Впервые в истории бокса объединились профессионалы с любителями и провели очень конструктивный диалог", — добавил он.

Президент федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы рассказал, что в России профессиональный и любительский бокс уже объединились.

"Не так все легко у них, но они решают проблемы и создают условия для того, чтобы олимпийский (любительский –ред.) бокс поощрялся не только государством, но и теми коммерческими структурами, которые помогают спортсменам", — подчеркнул Альберт Карди оглы.

Укрепление связей между "профи" и "любителями" очень важно, считает он.

"Все начинают с олимпийского бокса, дети сначала приходят туда, начинают свою подготовку, потом, когда вырастают, становятся уже профессионалами. Олимпийском боксу немного обидно, потому что они готовят детей, поднимают, и потом профессиональный бокс забирает их, ничего не давая в замен", — сказал он.

Этот вопрос также детально обсуждался на прошедшем форуме, заметил Кади оглы.

"Предлагается, что если профессиональный бокс будет интересоваться боксером из олимпийского бокса, то они будут возмещать затраты олимпийского бокса ", — сказал Карди оглы.

Первый международный боксерский форум в Сочи с участием представителей из Абхазии прошел с 1 по 4 февраля.




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