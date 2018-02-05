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Мотострелки ЮВО в Абхазии предотвратили наступление превосходящих сил условного противника

Под огнем "Печенегов": российские стрелки поразили "цели" в Абхазии

© Фото: Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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На учениях военные поразили различные цели – мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Личный состав мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили боевые стрельбы и завершили отработку совместных действий отделений и экипажей бронемашин. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

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"Цели были поражены из различного вооружения, в том числе орудий современных бронетранспортеров БТР-82А, пулеметов "Печенег", подствольными и ручными гранатами", — говорится в сообщении.

В ходе учений военные использовали средства маскировки и постановки дымовых завес.

"При выполнении стрельб на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие закрепили навыки по тактике действия отделения в обороне, наступлении и на марше, в частности, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения. Управление подразделениями во время учебного боя осуществлялось с применением новейших средств цифровой связи – носимых радиостанций "Акведук", — отмечает ЮВО.

Следующим этапом боевой подготовки мотострелков станет отработка совместных тактических действий в составе взводов.

Всего в дневных и ночных боевых стрельбах отделений приняли участие около одной тысячи военнослужащих базы, было задействовано до 100 единиц военной техники, в их числе бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и машины связи на базе БТР-80.




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