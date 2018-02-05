Цушба: снега в феврале в Абхазии не будет

В выходные на территории Абхазии было до 18 градусов тепла, а в понедельник пошел дождь.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Средняя температура первой декады февраля на три-четыре градуса выше прошлых лет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности начальника отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амир Цушба.

"Всем было заветно, какие были теплые первые дни февраля. В Гагрском районе было до плюс девятнадцати. Кстати, в Гагрском районе теплее тоже было, в 2016 году было двадцать два градуса тепла", — напомнил он.

При этом синоптик заметил, что теплый февраль отмечается не только в этом году.

"Также было тепло в 2015, 2016 году. Благодаря теплым воздушным массам с юга в январе и феврале холодов на побережье Черного моря не было. Сибирский антициклон облегчил проникновение теплых воздушных масс с юго-запада, и поэтому холодные воздушные массы с севера не проникли к нам", — сказал Цушба.

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По прогнозам метеоролога, бояться резкого похолодания не стоит.

"Преимущественно теплая погода будет. В Московской области сейчас сильный снегопад. Холод, что принес Средиземноморский циклон, немного и до нас дошел. Погода изменилась, дождь пошел. Ветер всего семь-восемь метров в секунду, вреда не нанесет, — сказал Амир Цушба. — Будет ли снег, сложно сказать. Подождем середины месяца, если тогда погода сильно изменится, точнее спрогнозируем. Но пока до 10-11 февраля не видно, чтобы холода были или снег пошел на побережье".

В выходные на территории Абхазии было до 18 градусов тепла, а в понедельник пошел дождь.