Новую вакцину предложили Абхазии: теперь от папилломы

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Амра Амичба. Вакцина против вируса папилломы человека на стадии внедрения в Абхазии и внесения ее в национальный календарь прививок. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Мактина Лакербая.

"Если медицинское сообщество придет к единому мнению, а в этом процессе будут активно принимать участие врачи-онкологи, врачи-педиатры, акушер-гинекологи, только после этого она официально будет внедрена в наш календарь. Вакцина будет носить рекомендательный характер", — уточнила она.

По словам замминистра, вирус папилломы человека — самое распространенное вирусное заболевание, передающееся половым путем, имеющее серьезные осложнения – вызывает онкологические заболевания половых путей как женщин, так и мужчин.

"Можно с уверенностью сказать, что причина рака шейки матки в сто процентах этиологическим фактором является вирус папилломы человека. На сегодняшний день в Абхазии есть возможность получить эту вакцину – Гардасил. В мире признаны две вакцины Гардасил и Церварикс. Они направлены против онкотипов. В мире насчитывается около ста типов вируса паппиломы человека, не все имеют онкологические последствия. Самые онкогенные – четыре типа – 6, 11, 16 и 18, против которых и разработаны данные вакцины", — сказала Мактина Лакербая.

По словам акушер-гинеколога Оксаны Читанава, в Абхазии с 2011 года работает программа "Скриниг" для проведения массового исследования населения.

"С 2011 года через нашу программу прошли 4500 женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Среди них было выявлено 500 случаев фоновой и предраковой патологии. И 48 новых случаев рака шейки матки на различных стадиях. Для Абхазии эта цифра очень большая, — подчеркнула она. — Статистика говорит о том, что заболевание омолодилось. Все чаще с этим грозным процессом попадают к нам молодые женщины. Ежегодно в мире регистрируются 530 тысяч новых случаев рака шейки матки. Абсолютно доказано, что это заболевание в ста процентах случаев вызывается вирусом папиломмы человека. Вирус имеет широкое распространение по всему миру. И очень вольготно себя чувствует в современных условиях. Рак шейки матки стоит на втором месте по частоте и на третьем месте по смертности от него. Заболевание можно предотвратить".

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Как отметила врач, первый путь – это "Скриниг", чтобы выявить заболевание на ранних стадиях, и второй путь – это вакцинация девочек, направленная на то, чтобы предотвратить это заболевание.

"То есть в том возрасте, когда еще не было контакта с этим вирусом. Для того, чтобы профилактировать это заболевание, важно своевременно диагностировать фоновые и предраковые состояния", — заметила Оксана Читанава.

Заместитель министра здравоохранения Мактина Лакербая пояснила, что прививка вводится не по эпидемиологическим показаниям.

"Если корь, скорлатина – это эпидемиологическое напряжение, то здесь такой ситуации нет. Это единственный рак, единственное онкологическое заболевание, которое можно предупредить, и весь мир использует эту вакцину. Больше пятнадцати лет используется в Америке, в Европе. Не можем говорить об эпидемии в Абхазии. В мире большой процент инфицирования как мужчин, так и женщин. И если есть вакцина, которая может предотвратить рак шейки матки, чем раньше по возрасту она будет введена, тем она будет эффективнее и длительнее", — подчеркнула она.

Лакербая заметила, что противопоказаний у вакцины нет.

"Осложнения могут быть только как от обычной вакцины – местная реакция или температура, и не более", — отметила она.

Пресс-конференция представителей Министерства здравоохранения Абхазии, посвященная проекту ЮНИСЕФ по вакцине против вируса папилломы человека, прошла в понедельник 5 февраля.