Два золота и два серебра: с чем вернулись абхазские вольники из России

Международный турнир по вольной борьбе среди юношей 2001 года рождения и младше памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского прошел в городе Гусеве Калининградской области с 3 по 4 февраля.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Амра Амичба. Два золота, два серебра и одну бронзу завоевали абхазские спортсмены в Международном турнире по вольной борьбе. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил мастер спорта СССР, тренер Игорь Берая.

Десятилетние Эдуард Урчуков и Богдан Квициния, воспитанники тренера Игоря Берая и Мираба Хашба завоевали первое и второе место.

"Занимаются в нашем спортзале всего два года. Эдуард Урчуков шесть поединков, Богдан Квициния тоже провел шесть поединков и занял третье место", — сказал Игорь Берая.

© Фото: предоставлено Игорем Берая Два золота и два серебра: абхазские вольники призеры турнира в России

По итогам соревнований победителями Международного турнира первое место занял в весовой категории 76 килограмм Даниил Джопуа, а на втором месте Даниил Харчилава в весовой категории 58 килограмм и Анри Квициния в весовой категории 63 килограмма. Тренирует спортсменов Размик Алабян.

Побороться за призовые места на турнир выехали тринадцать спортсменов из Абхазии. Всего в соревновании участвовали более 200 спортсменов из Израиля, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии Финляндии, Германии и России.

© Фото: предоставлено Игорем Берая Два золота и два серебра: абхазские вольники призеры турнира в России

"Приглашение на турнир как всегда присылают наши друзья, с которыми мы общаемся в борцовском мире. Деньги на поездку собирали с миру по нитке. Благодарим тех, кто нам помог нашим детям туда поехать, — сказал Игорь Берая. — Сильный турнир и участники. Выступали, конечно, под абхазским флагом выступали. Практически все боролись хорошо, достойно. Призеры выступили замечательно. Свою задачу максимум они выполнили. Выступая на таких турнирах приобретают опыт при борьбе с предстателями разных борцовских школ. Такие турниры нам необходимы. Побольше их было бы. Мы быстрее развивались бы".

Международный турнир по вольной борьбе среди юношей 2001 года рождения и младше памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского прошел в городе Гусеве Калининградской области с 3 по 4 февраля.