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Кабинет министров.

Роман Шоуа назначен вице-премьером Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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72010

Президент Абхазии подписал указ об освобождении Беслана Эшба от занимаемой должности вице-премьера.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Указом президента Абхазии Роман Шоуа назначен вице-премьером республики, сообщает пресс-служба президента на официальном сайте.

"Освободить Эшба Беслана Федоровича от должности Вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению. Назначить Шоуа Романа Юрьевича Вице-премьером Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

Ранее Беслан Эшба подал заявление об отставке по собственному желанию. Информацию об этом 25 января подтвердила Sputnik начальник Управления информации государственного протокола Кабинета Министров Абхазии Эльза Чанба.




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