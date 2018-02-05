Роман Шоуа назначен вице-премьером Абхазии

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Указом президента Абхазии Роман Шоуа назначен вице-премьером республики, сообщает пресс-служба президента на официальном сайте.
"Освободить Эшба Беслана Федоровича от должности Вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению. Назначить Шоуа Романа Юрьевича Вице-премьером Республики Абхазия", — говорится в сообщении.
Ранее Беслан Эшба подал заявление об отставке по собственному желанию. Информацию об этом 25 января подтвердила Sputnik начальник Управления информации государственного протокола Кабинета Министров Абхазии Эльза Чанба.