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Алхас Ферзба.

Абхазский бас на московской сцене: Алхас Ферзба выступит в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На сцене Московской консерватории имени П. И. Чайковского Алхас Ферзба исполнит произведения из различных опер.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский певец Алхас Ферзба 11 февраля выступит с концертом в Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом певец сообщил в интервью радио Sputnik.

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© Sputnik. Руслан Кривобок
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"Концертмейстер Светлана Ефимова — солистка Большого театра, близкий друг Дмитрия Хворостовского, которого, к сожалению, с нами уже нет. Это для меня очень важно, потому что она много информации передает мне о том, как Хворостовский работал над этими произведениями. Такие люди живут своей профессией, своей музыкой. Работа Хворостовского над произведениями была уникальной", — сказал Ферзба.

Алхас Ферзба подчеркнул, что Светлана Ефимова работает по приглашению в качестве ассистента дирижера на оперных постановках в различных театрах мира.

"В ее послужном списке такие театры, как Большой театр России, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Берлинская опера, Мюнхенская опера, Ковент-Гарден, Венская опера, Цюрихская опера и другие. На протяжении многих лет являлась личным пианистом-коучем Народного артиста России Дмитрия Хворостовского", — отметил певец.

Ферзба подчеркнул, что вторая участница концерта меццо-сопрано Юлия Мазурова – солистка Большого театра России.

"Она поет ведущие партии в Большом театре. Долгое время работаем и выступаем вместе", — заметил Ферзба.

По его словам, программа концерта насыщена оперными ариями.

"Концерт очень ответственный. Когда ты поешь арии из опер, то ты поешь не подряд три часа, есть паузы, в этом плане это проще, чем когда ты стоишь у рояля и исполняешь", — заметил он.

Алхас Ферзба выразил надежду на то, что концерт будет интересным, и зрители останутся довольны.

Певец родился в Сухуме. Окончил Сухумское музыкальное училище по классу виолончели и Художественное училище по классу живописи.

В 2009 году с отличием окончил вокальный факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В его репертуаре оперные партии Зарецкого ("Евгений Онегин"), Собакина ("Царская невеста"), Бирюча ("Снегурочка"), Колина ("Богема").

Алхас Ферзба — солист Московской государственной академической филармонии и Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, солист Оперного театра Московской консерватории имени П. И. Чайковского.




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