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Шоров Муаед

7 февраля 1993 года: доброволец Муаед Шоров отметил день рождения

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (178)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Книга Лили Хагба "Их души тают над горами" — отрывок из очерка о Герое Абхазии Муаеде Шорове, который родился 7 февраля 1962 года. 

"В начале сентября 93-го Муаед куда-то уехал. Спрашиваю, никто мне не отвечает. Три месяца я о нем ничего не знала", — рассказала мать Муаеда.

Пожалуй, трудно назвать другого добровольца, которому пришлось пройти буквально все военные тропы обоих фронтов Абхазии. Одно только поверхностное перечисление операций, в которых Муаед Шоров участвовал сначала как рядовой боец, а с января 1993 года в качестве командира разведывательно-штурмовой группы, говорит само за себя: освобождение Гагры, 1-я Шромская операция, разгром спецназа "Белый орел", Январское, Мартовское, Июльское наступления, взятие высоты Ахбюк, СухумГЭСа, захват в плен грузинских гвардейцев во главе с генералом Мамулашвили, освобождение населенных пунктов Ахалшени, Каманы, столицы Абхазии.

Группа Шорова штурмовала в Сухуме Дом правительства, водрузила на нем знамя Республики Абхазия, арестовала марионеточное правительство во главе с Шартава.

"Не переживайте, мы там вместе, вот скоро освободим Абхазию и приедем домой!" – успокаивал Шоров бойцов группы. Артур Кармоков – единственная потеря командира Муаеда Шорова за всю войну.

Спустя месяц после победы Абхазии Муаед вернулся в Нальчик. Его избрали председателем Союза абхазских добровольцев в Кабардино-Балкарии. Стал заниматься и своими мирными делами. Муаеда, как и всех других добровольцев, тянуло в Абхазию – периодически приезжал сюда.

24 июня 1994 года в Майкопе, куда он выехал по делам службы, попал в автомобильную катастрофу. Майор абхазской армии Муаед Шоров скончался 11 августа, не приходя в сознание, в республиканской больнице Майкопа. 13 августа 1994 года был предан родной земле.

Высоко оценены мужество, доблесть и лидерские качества Муаеда Шорова народом и правительством Республики Абхазия – ему присвоено звание Героя Абхазии.

Ежегодно в ноябре в Нальчике проводится Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя Республики Абхазия, мастера спорта СССР Муаеда Шорова.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (178)



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