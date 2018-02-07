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Клад и последствия: юрист объяснил, что надо делать

© Fotolia/ Grafvision
В Абхазии
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О том, что должен делать человек, обнаруживший археологическую ценность или другую вещь, какое вознаграждение ждет, если он "расстается" с находкой, и в каких случаях она может перейти в собственность нашедшего, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения были найдены в селе Ачандара Гудаутского района 31 января местным жителем Рустамом Чхебелия. Археологи предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью. Ценности Чхебелия добровольно передал государству.

Как распорядиться находкой

О том, что нужно делать нашедшему древние археологические ценности, рассказал юрист Олег Басария.

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© Fotolia/ Primastock
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"Согласно Гражданскому кодексу Абхазии, части первой, если человек нашел археологические ценности, что бы это ни было, или другую находку, он обязан сообщить об этом в государственные структуры, то есть это администрация того района, где он нашел что-то, или местные органы милиции", — объяснил юрист.

После этого в течение полугода, если найдется собственник этой вещи, он должен заявить о своих правах на найденную вещь.

"Разумеется, он должен подтвердить тот факт, что он имеет право забрать эту вещь себе. Если в течение полугода никто не обратился за такой вещью, то в соответствии с Гражданским кодексом, человек, нашедший вещь, может забрать ее себе", — отмечает юрист.

В этом случае, у нашедшего какую-либо вещь возникнет право собственности, говорит Басария.

"Но нашедший может отказаться от найденного. Если он просто отказывается, то в таком случае найденное переходит в собственность государства, и государство уже распоряжается этой вещью по своему усмотрению", — комментирует правовед.

Что полагается за находку

Гражданский кодекс Абхазии предусматривает процедуру вознаграждения. Человек, обнаруживший археологическую ценность, вправе получить денежную "благодарность", которая составляет не более 20% от стоимости найденного.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Есть закон, направленный на сохранность исторических ценностей, в нем прямо говорится, что в случае если человек нашел какую-то археологическую ценность и передал ее государству, то государство обязано выплатить ему вознаграждение в установленном законом порядке", — заметил юрист.

Оценка находки проходит с привлечением экспертов.

"Это люди, у которых есть опыт в понимании свойства вещей, в понимании их ценности в археологическом плане. Они проводят экспертизу, в том числе оценивают стоимость вещей, и ее результаты передаются уполномоченному органу", — сказал юрист.

В случае если человек, нашедший археологическую ценность, не заявит о своей находке, то он теряет возможность приобретения права собственности, если он не планирует отказаться от найденного в пользу государства, подчеркнул Олег Басария.




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