Генпрокуратура Абхазии впервые опубликовала список крупных должников

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура впервые опубликовала список крупных должников Сберегательного банка Абхазии и специального внебюджетного Республиканского фонда приватизации. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.
В судебные органы направлены иски о взыскании невозвращенных кредитов с 360 заемщиков. Общие суммы задолженности физических и юридических лиц, попавших в список, составляют свыше 467 миллионов рублей и более трех миллионов долларов США.
Генпрокуратура отмечает, к фигурантам списка будут приняты меры по исполнению судебных решений.
Список опубликован по распоряжению президента Абхазии.