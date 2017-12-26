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Кабмин РФ рассмотрит проект о безвизовом въезде на ЧМ-2018 по карте зрителя

© Sputnik. Александр Вильф
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Согласно законопроекту, безвизовый въезд зрителей ЧМ-2018 на территорию России по персонифицированной карте зрителя будет разрешен за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и завершен в день проведения последнего матча чемпионата.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Правительство России рассмотрит во вторник законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя, сообщает РИА Новости.

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"Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата", — говорится в материалах.

Проект далее дает аккредитованным представителям СМИ возможность бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации.

Он также определяет протокольный маршрут как путь следования транспортного средства по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включённых в списки FIFA, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения.

Законопроект был одобрен правительственной законопроектной комиссией 25 декабря.




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