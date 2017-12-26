Кабмин РФ рассмотрит проект о безвизовом въезде на ЧМ-2018 по карте зрителя

Согласно законопроекту, безвизовый въезд зрителей ЧМ-2018 на территорию России по персонифицированной карте зрителя будет разрешен за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и завершен в день проведения последнего матча чемпионата.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Правительство России рассмотрит во вторник законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Нина Зотина Как получить Паспорт болельщика Чемпионата мира 2018 года?

"Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата", — говорится в материалах.

Проект далее дает аккредитованным представителям СМИ возможность бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации.

Он также определяет протокольный маршрут как путь следования транспортного средства по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включённых в списки FIFA, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения.

Законопроект был одобрен правительственной законопроектной комиссией 25 декабря.