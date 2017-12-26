14:57 26 Декабря 2017
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Sputnik запустил спецпроект к Чемпионату мира по футболу

© Sputnik. Vladimir Pesnya
Новости
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Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило спецпроект FIFA-2018, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу в России.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. В спецпроекте Sputnik для любителей футбола собрана вся полезная информация о предстоящем мировом первенстве по футболу. Вниманию читателя сведения о том, когда и в каких городах пройдут матчи, исторические справки по национальным сборным, прошедшим в финальную стадию турнира и многое другое.

"Гид болельщика" поможет читателю найти ответы на самые распространенные вопросы: нужна ли виза для поездки в Россию, какие правила пребывания в стране нужно соблюдать во время ЧМ, как оформить Паспорт болельщика и приобрести билеты на матчи.

Для гостей Чемпионата предоставлена подробная справочная информация о городах-организаторах главного футбольного события четырехлетия. А в разделе "Стадионы" читатели смогут совершить виртуальный тур по 12 спортивным аренам, которые примут матчи чемпионата узнать, как до них добраться, и посмотреть расписание предстоящих футбольных матчей.

Помимо справочных материалов Sputnik предоставит читателям спецпроекта возможность следить за ходом чемпионата по футболу с помощью текущих новостей, видеоподборок, фотолент и интервью. Информация в спецпроекте будет обновляется ежедневно.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футбольные матчи пройдут в 11 российских городах на 12 стадионах. Городами-организаторами чемпионата стали Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.

Sputnik (sputniknews.com) — информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.




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    Как дикорастущая культура, почти сорняк, при надлежащем подходе способна стать хорошей статьей дохода фермеров Азербайджана.

  • Президент Серж Саргсян на выставке армянских товаров
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    Как при координации Еревана Евразийский союз и Иран договорились подписать временное соглашение, ведущее к зоне свободной торговли.

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