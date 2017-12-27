Кабмин РФ одобрил безвизовый въезд в Россию на ЧМ-2018 по карте зрителя

Безвизовый въезд зрителей чемпионата на территорию России предполагается установить по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Правительства РФ.

"Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата. Предлагается также дополнительно предоставить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации", — говорится в сообщении.

"Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечает правительство.

Кроме того, проект закона определяет протокольный маршрут как путь следования транспортного средства по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включённых в списки ФИФА, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения.