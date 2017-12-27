18:34 27 Декабря 2017
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Чемпионат мира 2018: Паспорт болельщика вместо визы в Россию

Кабмин РФ одобрил безвизовый въезд в Россию на ЧМ-2018 по карте зрителя

© Sputnik. Нина Зотина
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Безвизовый въезд зрителей чемпионата на территорию России предполагается установить по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Правительства РФ.

"Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата. Предлагается также дополнительно предоставить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации", — говорится в сообщении.

"Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечает правительство.

Кроме того, проект закона определяет протокольный маршрут как путь следования транспортного средства по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включённых в списки ФИФА, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лондон, виды города
    Бездомный олигарх

    Высокий Суд Лондона арестовал активы бывшего казахстанского олигарха Максата Арип и его элитный особняк по иску о хищении средств.

  • Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины получило в подарок зимнюю специализированную форму для реаниматологов
    Тайный Санта

    Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.

  • Филипп Гулый на пресс-конференции в Sputnik
    Единая и безвизовая

    Объединение Бреста и Гродно в единую безвизовую зону привлечет больше организованных туристических групп, убеждены в белорусском союзе туристической индустрии.

  • Угловой дом в Риге
    В мешке у КГБ

    Пользователи интернета восторгаются смелостью латышского поэта Яниса Рокпелниса, который признался в сотрудничестве с КГБ, и попытались запустить флэшмоб.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Смена "окраса"

    Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.

  • Отопление
    Остаемся зимовать

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдовы Игорь Додон, обсудили вопросы транзита российского газа и отопительный сезон в республике.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Общие задачи

    В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.

  • Железная дорога.
    Перепроложить маршрут

    Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года.

  • Новый бренд Эстонии
    Загадочное пятно

    От загадочного зеленого пятна в бренде Эстонии решено отказаться - концепция, на разработку которой потратили четверть миллиона евро, оказалась в "корзине для мусора".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Новогодний спектакль Как ежик новый год встречал
Ежик, олень и африканский страус: Новый год в Абхазском театре
Бумажная елка: как конус превратить в рождественское дерево
Бумажная елка: как конус превратить в рождественское дерево
Новогодний абхазский стол
Сколько стоит новогодний стол в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia