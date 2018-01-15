17:41 15 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Молодой человек выбирает билеты на матч ЧМ-2018 на официальном сайте ФИФА

Более 3 млн заявок на билеты на ЧМ-2018 поступило в ходе II этапа продаж

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Текущий этап продаж, второй по счету, стартовал 5 декабря 2017 года и завершится 31 января.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Более трех миллионов заявок на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России поступило в ходе второго этапа продаж, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФИФА.

Как отмечается в сообщении, с 5 декабря, когда стартовал текущий этап продаж уже запрошено 3 141 163 билета. Первый период второго этапа завершится 31 января. В рамках данного периода болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. Если количество заявок превысит число свободных мест, билеты по заявкам будут распределяться путем случайной жеребьевки.

Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля, и в это время билеты, не распределенные в предыдущие периоды, будут продаваться в режиме реального времени в порядки живой очереди на сайте ФИФА.




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