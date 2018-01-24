18:10 24 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. Тренировка сборной России

Как сахарный тростник из Бразилии сделает ЧМ-2018 в России уникальным

© Sputnik. Владимир Астапкович
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Чемпионат мира по футболу-2018 в России будет уникальным еще и потому, что впервые матчи будут вестись супер экологичным мячом, изготовленным на 70% биологическом составе.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Возможно ли представить современный футбол без Бразилии? Нет. К тому же, грядущий Чемпионат мира по футболу-2018 в России связан с Бразилией не только участием сборной и выездом болельщиков.

Официальным мячом чемпионата стал Telstar 18 — мяч, изготовленный из бразильских материалов в городе Триунфу штата Риу-Гранди-ду-Сул компанией Arlanxeo.

Особенность мяча заключается в его экологичности. Фирма Arlanxeo использовала натуральные материалы в производстве, так как поиск и разработка качественных и приемлемых для футбольного инвентаря материалов далеко не всегда положительно влияют на окружающую среду.

Sputnik Бразилия взял эксклюзивное интервью у Маркуса Оливейры, директора по продажам и маркетингу Arlanxeo.

Изготовитель уверяет, что мяч сделан "на 70% биологическом составе", в частности из материала Keltan Eco (от слова "экология"), и производится он в Триунфу с 2011 года. При изготовлении Telstar 18 используется технология полимеризации этилен-пропиленового каучука.

"Сырье для этого продукта – биологический этилен – извлекается из сахарного тростника. Производство резины Keltan Eco благодаря натуральному сырью связано со значительно меньшими выбросами углеводорода по сравнению с полимерами, добываемыми из полезных ископаемых", – сообщил Оливейра.

Технология производства предполагает нанесение материала Keltan Eco сразу под поверхность мяча, что и делает мяч упругим.

"Экологичность была одним из главных критериев при отборе материалов для официального мяча чемпионата, они хотели создать новый мяч с использованием высокотехнологичных материалов, обладающих высокой производительностью и экологическими свойствами", – продолжил Оливейра.

Кроме мячей, материалы Arlanxeo и резина из бразильского сахарного тростника может использоваться и в гражданском строительстве, и в авиации. Компания стремится к сокращению выбросов углекислого газа во всех сферах современной жизни.




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