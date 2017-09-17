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Полиция у станции метро Парсонс-Грин в Лондоне, 15 сентября 2017 года

Второй подозреваемый в теракте в лондонском метро задержан

© REUTERS/ Kevin Coombs
Происшествия
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Полицейские Лондона задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в районе Хаунслоу, после чего доставили в отделение полиции на юге столицы.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. В британской столице задержан второй подозреваемый в причастности к совершенному в пятницу, 15 сентября взрыву в лондонском метрополитене, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Взрыв в Лондоне
© Фото: metro.co.uk
Представитель Абхазии в Лондоне: информации о пострадавших пока нет

Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в районе Хаунслоу, после чего доставили в отделение полиции на юге Лондона.

В субботу в районе порта Дувр британские полицейские задержали первого подозреваемого в связи с терактом — 18-летнего молодого человека.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.




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