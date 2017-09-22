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Землетрясение в Мексике

Спасатели сообщили о 286 погибших в результате землетрясения в Мексике

© AFP/ ALFREDO ESTRELLA
Происшествия
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Число жертв землетрясения в Мексике возросло, спасательные службы сообщили о 286 погибших.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Известно о 148 погибших в одном только городе Мехико, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу национальной аварийно-спасательной службы страны Луиса Фелипе Пуэнте.

В городе Мехико — 148, в Морелосе — 73, в Пуэбле — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — 6, в Оахаке — 1, всего — 286.

Ранее сообщалось о 273 погибших. 20 сентября были данные о 248 жертвах.

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© RUPTLY / Associated Press
Спасательные работы на месте обрушившихся из-за землетрясения зданий в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки были зафиксированы в 21:14 по таллиннскому времени. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Как сообщила Геологическая служба США, очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла — почти в 120 километрах от Мехико. Во многих штатах в центральной части Мексики многие здания разрушены. В том числе школы и церкви, в которых в момент толчков находились дети и прихожане.

По прогнозам сейсмологов, в Мексике в ближайшее время, возможно, будут и новые толчки, однако, скорее всего, меньшей силы.   




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