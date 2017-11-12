Шокирующее признание ижевского "взрывателя": шипение газа успокаивало голоса в голове

Следственный комитет России допросил подозреваемого в организации взрыва жилого дома в Ижевске Сашу Копытова. Версия о том, что он умышленно спровоцировал взрыв бытового газа, обросла новыми подробностями.

СУХУМ, 12 ноя — Sputnik. Житель Ижевска Саша Копытов, взорвавший свою квартиру и целый подъезд жилого дома, рассказал на допросе, что слышал голоса, которые приказали ему сделать это, передает телеграм-канал Mash. Сначала, как пишет источник, тихий шепоток советовал Копытову уехать из Ижевска, но Саша покидать город не хотел. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Со временем состояние Копытова, по версии Mash, только ухудшалось.

"Из-за этих голосов, когда я выходил на улицу, я слышал как за моей спиной шепчутся люди, обсуждают и оскорбляют меня. В тот день я слышал такие же голоса, поэтому шланг я открутил от трубы, так как, услышав шипение идущего газа, я переставал слышать такие голоса", — цитирует признание Копытова на допросе Mash.

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Накануне СК России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Копытова по статье "убийство людей общеопасным способом". Предполагаемым мотивом преступления назвали личную неприязнь.

Отмечалось, что задержанный показался следователям психически нездоровым. Его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.

При обрушении подъезда девятиэтажного жилого дома 9 ноября погибли семь человек. Тело седьмой жертвы обрушения нашли под завалами вечером 10 ноября. Среди погибших двое детей.