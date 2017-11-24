Жертвами теракта в Египте стали 200 человек

Силы безопасности Египта мобилизовали все ресурсы для поимки террористов, совершивших в пятницу вероломный теракт против сотен безоружных людей в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. В результате теракта в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синая, по официальным данным, погибшими числятся 200 человек, пострадали 130 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное египетское телевидение.

Последняя молитва

В пятницу террористы на двух джипах подъехали к самой крупной на севере Синая мечети эр-Роуда, расположенной недалеко от центра провинции — города эль-Ариш. Преступники дождались окончания молитвы, затем несколько человек ворвались внутрь и подорвали взрывное устройство. Другие ждали перепуганных людей на улице с автоматическим оружием. Как рассказывают очевидцы, выбегавших в панике мусульман расстреливали на пороге мечети. Преступники чувствовали себя вполне уверенно, поскольку никуда не спешили, а после появления на месте трагедии машин скорой помощи, они начали стрелять и по медикам.

Очевидцы происшествия говорят о шести нападавших.

Сейчас ситуация в провинции нормализована и контролируется военными и силами МВД, полицейские размещены в районе международной автотрассы, усилена охрана всех мечетей, церквей, госучреждений. Террористов ищут повсеместно, к поискам привлекаются местные жители, включая бедуинские племена.

Террористы меняют цели

Эксперты указывают, что произошедший в пятницу теракт открывает новую печальную страницу в истории Египта: впервые за многие годы исламские экстремисты совершили нападение на мусульманскую мечеть. До сих пор главными целями террористов в Египте становились военные и полицейские объекты, а также египетские христиане-копты. Сегодня большинство жертв — мусульманское гражданское население.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел экстренное совещание с профильным министрами и объявил в стране трехдневный траур, теракт осудила коптская церковь и управление Верховного муфтия страны.

Россия соболезнует

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, назвав теракт жестоким и циничным, сообщает пресс-служба Кремля.

"Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", — говорится в телеграмме.Путин подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию взаимодействия с дружественным Египтом в борьбе с силами международного терроризма. Российский президент также передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.