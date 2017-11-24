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Ситуация на месте теракта в Лондоне. Архивное фото

Полиция Лондона сняла оцепление на станции Oxford Circus

© Sputnik. Алекс Макнотон
Происшествия
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Из-за оцепления было приостановлено движение автомобилей и автобусов по ближайшим улицам, а также закрыты две станции метро — сама Oxford Circus и ближайшая Bond Street.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Полиция Лондона в 18.15 (21.15 мск) сняла оцепление на Оксфорд-стрит после инцидента в метро, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Следователи и полиция на месте теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне
© REUTERS/ Darren Staples
Лондонская станция метро Oxford Circus оцеплена полицией

Ранее полиция сообщила об инциденте на станции метро Oxford Circus, в результате которого пострадала женщина. Полиция Лондона и Британская транспортная полиция не подтвердили сообщения о стрельбе на станции. Инцидент в главном торговом районе Лондона произошел в пятничный час-пик и в день одной из предрождественских распродаж, когда магазины были переполнены покупателями.

Лондонцы и гости британской столицы продолжили свой шопинг, которым они занимались в "черную пятницу". Некоторые магазины во время работы полицейских отрядов были закрыты, в настоящее время торговцы вновь открыли двери своих заведений.

Как передает корреспондент РИА Новости, на улице Пикадилли машины почти не движутся, люди хаотично переходят дорогу, очень медленно едут переполненные рейсовые автобусы. Слышны звуки летающего над центром города вертолета, полицейских сирен.




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