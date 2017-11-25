Египетский депутат о теракте: террористы меняют цели

По официальным данным в теракте в Египте в пятницу погибли 235 человек, 109 пострадали, в числе погибших много детей и стариков.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Трагедия, произошедшая в пятницу в мечети на севере Синая во время молитвы, — это послание от террористов о том, что теперь они атакуют и мирных граждан, считает депутат египетского парламента Зейнаб Салем, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Файед Эль-Гезири Жертвами теракта в Египте стали 200 человек

В результате крупнейшего в истории Египта теракта на севере Синайского полуострова, по официальным данным, погибли 235 человек, 109 пострадали. В числе погибших и пострадавших много детей и стариков. Исламские экстремисты в Египте впервые напали на мечеть. Во время пятничной молитвы они подорвали взрывное устройство внутри мечети, а затем расстреливали выбегавших в панике из здания на улицу людей из автоматического оружия. Силы безопасности смогли нормализовать обстановку не сразу, нападавшие все это время обстреливали даже машины скорой помощи, приезжавшие на место трагедии, чтобы вывезти раненых.

"Здесь можно выделить несколько тревожных моментов. Но первый и самый важный — взрыв в мечети показывает, что террористы меняют цели. Впервые Египет столкнулся с нападением на мечеть. Это послание от террористических группировок, что они теперь атакуют и гражданское население, помимо армии и полиции. Это послание каждому египетскому гражданину, что терроризм совсем рядом, как никогда ранее. А то, что целью террористов стали безоружные молящиеся люди, — очень опасный прецедент, требующий анализа и адекватной реакции", — сказала египетский депутат в беседе с РИА Новости.

По ее словам, произошедшее показывает, что "у терроризма нет религии". "Ни одна религия не оправдывает убийства невинных", — подчеркнула парламентарий.

Депутат призвала всех задуматься о том, как обеспечить безопасность. "Все должны задуматься о безопасности. Каждый из нас должен участвовать в обеспечении безопасности, думать об этом серьезно. У каждой мечети, у каждой церкви, у каждого здания не поставишь солдат для охраны. Это неразумно", — пояснила она.

Парламентарий уверена, что и международному сообществу, ООН необходимо задуматься, "оправдано ли вводить эмбарго на поставки оружия, к примеру, властям Ливии, которые борются с терроризмом, и не вводить аналогичных запретов в отношении Катара, который неоднократно обвинялся в поддержке и вооружении террористических группировок". "Такие двойные стандарты в борьбе с терроризмом недопустимы и не способствуют этой борьбе, не ведут к искоренению терроризма в мире", — заключила Зейнаб Салем.