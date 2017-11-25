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Самолет L-410

Самолет собирается совершить аварийную посадку в столице Литвы

РИА Новости/Аврора
Происшествия
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Самолет, направлявшийся из Вильнюса в Хургаду, был вынужден развернуться обратно в Вильнюс из-за обнаруженных технических повреждений.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Самолет авиакомпании GetJet Airlines, направлявшийся из Вильнюса в египетский город Хургада, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту столицы Литвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В 9.30 (10.30 мск) состоится аварийная посадка самолета GetJet Airlines после обнаружения в нем небольших повреждений", — говорится в сообщении.

Тип воздушного судна не уточняется.

Как добавляет пресс-служба, самолет в 7.19 (8.19 мск) направлялся из Вильнюса в Хургаду, однако из-за обнаруженных технических повреждений он был вынужден развернуться и вернуться обратно в Вильнюс.

Как говорится на сайте авиакомпании GETJET Airlines, в ее распоряжении находятся пять самолетов Boeing 737. Первый полет самолеты авиакомпании совершили 25 мая 2016 года.




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