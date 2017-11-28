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Извержение вулкана на Камчатке

Закрытие аэропорта на Бали из-за извержения вулкана продлили на сутки

ИВиС ДВО РАН
Происшествия
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В воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Закрытие международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали продлено на сутки властями Индонезии из-за угрозы от вулканического пепла после извержения вулкана Агунг, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации аэропорта.

Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке. В понедельник власти возобновили работу международного аэропорта на острове Ломбок и временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали до 02.00 мск вторника.

"Информируем вас, что из-за вулканического пепла от вулкана Агунг… на Бали, Индонезия, аэропорт Нгурах-рай будет закрыт с 02.11 28 ноября (21.11 мск понедельника) до 07.00 29 ноября (02.00 мск среды)", — сообщается в заявлении. Отмечается, что все рейсы в аэропорту отменены до дальнейших распоряжений.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысячи метров.

Власти Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана.

Ранее сообщалось, что облако пепла сейчас движется со скоростью 18 километров в час на восток и юго-восток от кратера вулкана над островом Бали и западными и центральными районами острова Ломбок.

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