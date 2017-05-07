Пресс-конференция ко Всемирному дню МККК

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Шансы были невелики: уникальная операция в Абхазии Во время "Недели ранней диагностики рака" в Абхазии был выявлен и прооперирован пациент с запущенной опухолью лимфоузла. 184

Гумпомощь и поиски пропавших: работа МККК в Абхазии за 25 лет Во всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца глава миссии в Абхазии Мауро Морабито рассказал корреспонденту Sputnik о работе организации в республике за 25 лет. 44