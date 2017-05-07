Пресс-конференция ко Всемирному дню МККК

Sputnik Абхазия приглашает к сотрудничеству и оказывает содействие в проведении пресс-конференций по самым актуальным темам.
Во время "Недели ранней диагностики рака" в Абхазии был выявлен и прооперирован пациент с запущенной опухолью лимфоузла.
Во всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца глава миссии в Абхазии Мауро Морабито рассказал корреспонденту Sputnik о работе организации в республике за 25 лет.
О самом большом достижении в журналисткой карьере и о том, как моряк стал корреспондентом, рассказал заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени Владимир Хашба.
Беларусь не будет в ответ на решение Москвы вводить пограничный контроль для прибывающих российскими рейсами пассажиров.
Как не попасться на уловки недобросовестных продавцов, сбывающих продукты с истекшим сроком годности.
Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
IV Игры Исламской солидарности Баку-2017 смогут увидеть полтора миллиарда телезрителей в 58 странах мира.
В Таллинне прошел уже тринадцатый по счету традиционный слет любителей американских автомобилей.
В Ошской области Кыргызстана оползень может обрушиться на 11 домов. Ранее сход земляной массы унес жизни 24 человек.
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане провели субботник на Аллее героев православного кладбища в Душанбе.
Главный редактор МИА «Россия-сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян о визите в Армению и о фильме «Обещание».
В случае войны Латвия может рассчитывать на 17,5 тысяч солдат из которых лишь 6,5 тысяч - профессионалы.
При существующей системе, граждане Молдовы, родившиеся после 1970 года пенсий не получат, считаю эксперты.
Ливень стал непреодолимым испытанием для коллекторной и ирригационной сети столицы Узбекистана - Ташкент затопило за несколько часов.
Девятого мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, в литовских городах Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде начинается фестиваль ЛГБТ-сообщества "Дни радуги"
Новый Афон и храм Симона Кананита - пронизанные красотой природы и благословением Господа исторические места Абхазии.
Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
В Таллинне прошел уже тринадцатый по счету традиционный слет любителей американских автомобилей.