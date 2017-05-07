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Пресс-конференция ко Всемирному дню МККК

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  • Рустам Аншба и Готфрид Ханна
  • Рустам Аншба и Готфрид Ханна
  • Пресс-конференция
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рустам Аншба и Готфрид Ханна



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    Последнее обновление: 11:41 11.10.2016
    11:41 11.10.2016

    Мультимедийный пресс-центр Sputnik

    Sputnik Абхазия приглашает к сотрудничеству и оказывает содействие в проведении пресс-конференций по самым актуальным темам.

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