Турция становится эпицентром мировых разборок

Об основных трендах 2017 года, рассказал Виталий Бельский в статье опубликованной на портале Sputnik Абхазия, имея в виду события, которые будут происходить на американском, китайском и европейском направлениях, пообещав в дальнейшем затронуть и Россию.

© Sputnik. Виктор Толочко Чего нам ждать от 2017 года

Я в связи с этим напомню известную русскую поговорку – "когда паны бранятся, у холопов чубы трещат". То есть, несмотря на установление в 2017 году более или менее приемлемых дипломатических отношений между США, Россией, Китаем и Евросоюзом, подковерное противоборство между ними в ближайший год только усилится. А кроме того, важные, с точки зрения планетарного развития, события будут происходить в текущем году не только в пространстве "большой геополитической четверки", но и в ряде стран, оказавшихся на перекрестках геополитических интересов.

Замечу в связи с этим, что все участники войн и военных конфликтов всегда делятся на атакующих и обороняющихся.

Атакующими вот уже несколько столетий кряду являются страны Запада. Атаки Запада в самых разных направлениях продолжатся и в текущем году. Китай же и РФ вновь будут обороняться. Во всяком случае, Россия, верная тактике дзю-до (на данный момент времени), будет использовать весь арсенал приемов, чтобы выскользнуть из объятий противника, сделать нырок или кувырок в сторону, чтобы в какой-то момент провести контрприем.

Китай же, прежде чем наносить кому-либо ответные удары, будет, согласно тактике монахов Шаолиня, всячески философски уклоняться от борьбы.

Что еще нам нужно знать про атакующую сторону? Ну, прежде всего, то, что в 21 веке Запад ведет в основном прокси-войны, которые в свое время президент США Дуайт Эйзенхауэр определил как войны, ведущиеся чужими руками. И для этой цели используются государства, имеющие стратегическое положение.

Все, как правило, обставляется так, что Запад в этих стран продвигает демократию, хотя на самом деле такие государства становятся ареной цивилизационной войны – и не более того. Таких стран-полигонов сегодня три: Сирия, Украина и Турция. Хотя в 2017 году их число может увеличиться (могут добавиться, к примеру, Израиль, одна из стран Кавказа, Белоруссия, Польша, Венесуэла).

С Украиной и с Сирией, где сегодня идут цивилизационные войны, воспринимаемые как гражданские, все более или менее ясно. Сложнее понять, что происходит в Турции. А это важно для той же Абхазии, поскольку турки для абхазов – больше чем соседи.

Напомню, что в ночь на 1 января в Стамбуле произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. В результате погибло, по меньшей мере, 39 человек, и еще 69 человек были ранены.

Замечу, что расстрел людей из автомата в ночном клубе, как и убийство неделей ранее российского посла в Анкаре, стал новинкой в тех актах насилия, которые все больше охватывают Турцию. В одном только 2016 году в стране зафиксированы около полусотни терактов, из них 8 произошли в Стамбуле (в совокупности более 120 погибших и более 400 раненых) и 2 в Анкаре (66 погибших и около 190 пострадавших). Большинство терактов произошли на юго-востоке страны, в районах столкновения турецких военных и полицейских с курдским ополчением, но теракты в Стамбуле и Анкаре были направлены не только против представителей власти, но и против иностранцев – как и нападение на клуб в ночь на 1 января.

Вот эта частота терактов, а также отсутствие ясности относительно источников насилия говорят не только о неэффективной работе турецкой полиции и спецслужб, но и о том, что в самой системе власти Турции произошел серьезный сбой.

Полагаю, что под этим сбоем следует понимать раскол элит и нации как таковой. И именно он – основная причина того, что силовые структуры Турции столь неэффективны.

В стране слишком много правых и левых радикалов, которые в равной степени стремятся к захвату власти и делают все для того, чтобы обрушить турецкое государство.

Предпосылки к расколу нации сформировались, как я считаю, еще во времена Кемаля Ататюрка, который обеспечил Турции модернизационный рывок, но слишком сильно приблизил турок к Европе, после чего в стране появилась мощная прослойка людей, сориентированная на Запад, на его утилитарные ценности.

До поры до времени радикальные исламисты и неолибералы вполне уживались в рамках единого государства, поскольку Турции удавалось сохранить нейтралитет даже в период Второй мировой войны. Однако вступление в 1952 году в НАТО положило конец нейтралитету этой страны и способствовало оформлению идеологического размежевания внутри турецких элит.

К 21 веку Турция стала фактическим вассалом США, и это обстоятельство является основным катализатором нарастающих внутри страны противоречий, которые летом прошлого года закончились попыткой проамериканского государственного переворота.

Следствием раскола элит всегда является гражданская война – холодная, теплая или горячая.

© REUTERS/ Murad Sezer Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Измире

В Турции эта война разогревается терактами, в которых заинтересованы как радикальные исламисты, стремящиеся заставить турецкое руководство следовать происламскому курсу, так и Запад, оказавшийся не способным убрать Эрдогана руками турецких военных, а сегодня пытающийся обрушить страну путем создания в ней ситуации хаоса.

Эрдоган балансирует между двумя силами, но кое-кто на Западе считает, что его дни сочтены. Ведь в Турции запущен аналог украинского сценария, в ходе реализации которого в Киеве при прямой поддержке западных спецслужб было свергнуто "балансировавшее" между двумя группами элит правительство Виктора Януковича.

Следовательно, теракты в Турции в текущем году будут только нарастать, и их цель – вынудить Эрдогана расстаться с властью или же присягнуть одной из двух радикальных сил, являющихся, на самом деле, марионетками глобалистов, которым Турция важна как передовая войны против России, Ирана и Сирии.

Более того, в силу названных и некоторых других обстоятельств именно Турция станет в 2017 году эпицентром цивилизационных разборок, в которых главной атакующей стороной выступят западные спецслужбы.

Разумеется, выход из всех этих расставляемых против Эрдогана и нынешней турецкой власти мышеловок существует. Для этого, однако, нужно понять и принять как руководство к действию несколько простых истин.

Во-первых, Запад никогда не будет другом или партнером Турции и всегда будет видеть в Турции инструмент своих экспансионистских интересов на Ближнем Востоке.

Во-вторых, Запад сделает все для того, чтобы Турция и дальше вела войну со своими ближайшими соседями – Сирией, Ираном, Россией, Арменией. Именно поэтому западные спецслужбы подставили Турцию в ситуации со сбитым российским СУ-24 над Турцией, именно они так или иначе стоят за убийством российского посла в Анкаре, и именно их участие угадывается в некоторых столичных терактах.

В-третьих, условием для выживания Турции и ее стабильного развития может быть только суверенизация этой страны, предполагающая обновление всей внешней и внутренней политики.

Да, Турция может избежать заготовленного для нее кровавого сценария, но только в том случае, если она, в конечном счете, выйдет из НАТО и сделает ставку на Евразийский союз или иное интеграционное евразийское объединение. Сблизившись в этом процессе с Абхазией, Россией и некоторыми другими странами региона.

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