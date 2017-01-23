Эксперт: антироссийская риторика останется в цене

Ждет ли нас переход к новой политической и экономической архитектуре мира, каким будет ближайшее будущее, в том числе на постсоветском пространстве, размышляли эксперты в ходе круглого стола в Москве.

Sputnik, Лев Рыжков

Жить по-старому не получится © Fotolia/ Gary Трамп рассказал об условиях отмены санкций против РФ

"Трамп – это просто симптом исчерпания той модели глобальной экономики, которая была построена в середине 70-х годов, — считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. — Неолиберальная экономика существовала на трех китах: свободном движении транснационального капитала, внешних инвестициях и демонтаже социальных институтов. Вот фактически все «рейганомики», «тэтчерономитки», а в России политика Ельцина. Все это вписывалось в общий контекст демонтажа социальных завоеваний, которые были достигнуты в середине XX века".

По словам эксперта, кризис и усталость этой модели стали понятны еще в 2008 году. Именно этот год, а вовсе не прошлый, ознаменовавшийся победой Трампа, стал рубежным.

"В 2008 году произошли три события, — рассказал Фененко. — Первое – финансовый кризис. Второе – создание «большой двадцатки», куда для управления мировыми финансами были привлечены новые участники: Китай, Индия, Саудовская Аравия. И, наконец, третье – война в Грузии – она оказалась первым крупным поражением США после распада Советского Союза. Эта война показала, что американская мощь – ограниченна".

Подъем Китая, Индии, азиатских экономик, по мнению аналитика, начинает играть против самого Запада. Впервые после 1947 года в Америке появился запрос на пересмотр режима свободной торговли. Тем не менее, США вряд ли откажутся от практики «натравливания» своих региональных партнеров на традиционных конкурентов: Россию и Китай.

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"При Трампе, боюсь, Россию будут ожидать не самые приятные моменты, — отметил Алексей Фененко. — Вместо поддержки по Украине мы можем получить от новой администрации попытки прорыва в Среднюю Азию, попытки укрепления в Закавказье. Вплоть до активизации грузинского и карабахского конфликтов".

Корреспондент Sputnik поинтересовался у эксперта: что ожидает страны Балтии, руководство которых ухитрялось весьма успешно конвертировать антироссийскую истерию в финансовые потоки? Будет ли крик "Русские идут!" настолько же прибыльным при Трампе, как при его предшественниках?

"Я помню, как то же самое, слово в слово, говорили в начале 2009 года: после "злого Буша" пришел хороший Обама, и сейчас кончится антироссийская политика, — напомнил Фененко. — То же самое говорили и в 2001 году, когда Буш сменил Клинтона. Как видим, ничего не изменилось. Так что антироссийскую направленность никто не отменял. А что касается экономики, то Прибалтика как жила, так и будет жить за счет экспорта своего населения за границу. Сегодня это, по-моему, главный источник ее существования".



