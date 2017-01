Дональд Трамп: его враги и друзья

В минувшую субботу состоялся телефонный разговор (первый после инаугурации Дональда Трампа) нового президента США с Владимиром Путиным.

Разговор носил общий характер, однако американская публика вновь разделилась на два непримиримых лагеря по принципу: одни поддерживают Трампа, другие его поносят.

Главной причиной раскола американского общества ровно надвое стал, как я полагаю, тот факт, что после сентября 2001 года американцев погрузили в тотальную ложь, прикрываемую демагогией об "исключительности" США. В результате при Джордже Буше-младшем, а затем и Бараке Обаме сформировалось целое поколение индивидов с извращенно-перекошенным сознанием, для которых собственные первичные физиологические потребности организма стали всем, в то время как проблемы государства, социума и мира – ничем.

Посему главная задача Трампа сегодня объективно состоит в том, чтобы преодолеть – хотя бы частично – движение американского общества к самоуничтожению.

К сожалению, преодолеть инфантилизм и нигилизм миллионов американских подростков, выросших в атмосфере лицемерия и предельного эгоизма, куда сложнее, чем уничтожить террористические группировки на Ближнем Востоке.

Действительно, на следующий же день после инаугурации Трампа улицы Вашингтона, Нью-Йорка и других городов США заполонили сотни тысяч малолетних суфражисток в розовом, поведавших миру, что "Tramp is not my president". Оставив после себя горы мусора и разбитые витрины, эти "новые протестанты" показали Трампу и его сторонникам, что они – непримиримые враги "сексистского режима" и любого, кто посягнет на их право диктовать обществу свою мораль.

Между тем, мусор, мат и зловещие лозунги не испугали Трампа, хорошо понимающего, что у него имеются враги помощнее. И это не только паразитарные западные СМИ или звезды Голливуда, выгнанные на митинги против Трампа своими продюсерами, которые теперь, после избрания последнего президентом США (при котором Госдеп может остановить печатный станок ФРС), наверняка лишатся сверхдоходов. Основные враги Трампа – финансовые олигархи вроде Джорджа Сороса, вынашивающие планы физического устранения нового президента, а также многие представители силовых структур (в особенности спецслужб), фактически превратившихся еще в конце 90-х годов прошлого века в подлинных хозяев США, а ныне претендующих на глобальное управление миром.

Именно эта группа причастна к организации теракта 11 сентября 2001 года. Именно она – основной инициатор всех войн Пентагона и НАТО 21 века: в Афганистане, Ираке, Сомали, Южной Осетии, Ливии, Сирии, Йемене и т.п.. Эта же группа стоит за государственными переворотами на Гаити, в Гондурасе, на Украине и в Бразилии, а также за попытками свергнуть законную власть в Турции, Армении и ряде других стран. Эта группа американских силовиков, связанных с банкстерами общими бизнес- интересами, направляет действия российской "пятой колонны" и марионеточных режимов в странах Балтии, некоторых балканских, арабских и латиноамериканских государствах. Она создала Аль-Каеду и ИГИЛ (обе запрещены в РФ).

Эта группа поставила своей целью уничтожение России как суверенного государства и свержение Владимира Путина. И именно она сегодня противостоит команде Трампа и для начала выдвинула версию о вмешательстве "русских хакеров" в избирательную кампанию в США.

С хакерами, как видим, получился облом. Не прошел номер и с оглашением некоего компромата на Трампа, якобы доказывающего его связь с россиянками "с низкой социальной ответственностью": такого компромата просто не оказалось. После чего американские спецслужбы (ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности) взялись за экс-главу военной разведки США Майкла Флинна, ставшего советником Дональда Трампа по нацбезопасности, пытаясь установить характер его связей с представителями России.

Спецслужбы не поленились признаться, что в основу их "расследования" легли записанные АНБ телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. Однако и здесь противники Трампа в итоге не нашли ничего компрометирующего.

Следующим шагом против нового президента стала организация 21 января массовых митингов и демонстраций сторонников ЛГБТ, иммигрантских сообществ и иных "меньшинств" во всех крупных городах США. И можно предположить, что подобные удары по Трампу будут следовать один за другим и дальше.

Здесь важно отметить, что пока новый президент держит удар, число его сторонников, в том числе и в спецслужбах, постепенно растет. Истории с откровенными инсинуациями и карикатурными протестами городских фриков начинают надоедать не только матерым республиканцам, но и многим убежденным (но здравым) "демократам" среди политиков, чиновников и силовиков.

Свидетельством разворота высшего звена руководства АНБ, ЦРУ и ФБР в сторону Трампа становятся участившиеся утечки (точнее – целенаправленные сливы) информации в СМИ на его противников.

Так, еще 8 января сайт Вики-Ликс выложил на своих страницах "слитый" ему из американских спецслужб звуковой файл с выступлением Джона Керри на встрече с представителями воюющих с законным правительством Сирии террористических группировок, в котором бывший госсекретарь США признал, что главная цель, которую преследуют США в Сирии, заключается в смещении правительства Асада, и что Вашингтон именно для этой цели позволил создать ДАИШ (ИГИЛ).

Дальше — больше. В день инаугурации Трампа член американского Совета по международным отношениям известный политолог Стивен Коэн разоблачил администрацию Обамы, обвинив ее в подготовке и реализации плана по нападению на Россию.

"Недавно мне стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооруженных действий с Россией", — заявил политолог. По словам Коэна, в рамках подготовки плацдармов для экспансии в направлении РФ Вашингтон запланировал государственные перевороты на Украине и в Турции, а также вооруженное свержение Башара Асада в Сирии специально созданными для этого террористическими группировками.

Вал разоблачений высших чиновников администрации Барака Обамы – в ответ на псевдоразоблачения Трампа – нарастает. Наносит встречные удары своим противникам и сам новый президент США, отменяющий одно за другим решения экс-президента Обамы.

По сути, президентство Дональда Трампа становится тем случаем, когда вспоминается известная фраза: "чем больше нас бьют, тем сильнее мы становимся".

Похоже, что чем больше у Трампа становится врагов и недругов сегодня, тем больше у него будет друзей и партнеров завтра.

Одним из таких друзей (ну или "привилегированных партнеров") может стать и уже становится Россия. В субботу Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о личной встрече – и это, как я полагаю, главный результат субботнего разговора двух президентов.

