Евросоюз и НАТО: безопасность, или большая политика

Может ли Евросоюз защитить себя собственным военным потенциалом, или ему необходима поддержка США и НАТО, рассказали корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову политологи Николай Трапш и Владимир Новиков.

"Изначально Евросоюз рассматривался как чисто экономическое объединение, а НАТО — надстройка, обеспечивающая военно-политическую безопасность, — говорит политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш. — Так же, как у советского блока был Совет экономической взаимопомощи и организация Варшавского договора".

По мнению Трапш, совместный военный потенциал Евросоюза может обеспечить безопасность любой страны, входящей в него.

"Но, если принять постулат, что Европа пребывает во враждебном окружении, то тогда ей своей военной инфраструктуры не хватит и нужна помощь НАТО, — считает он. – Если же рассматривать реальные вызовы и угрозы, то для их отражения военный потенциал стран, входящих в Евросоюз, вполне достаточен".

Политолог Владимир Новиков также уверен, что Евросоюзу для безопасности хватает собственного военного ресурса, пока дело не доходит до вопросов геополитики.

"Главный козырь американцев – "ядерный зонтик", — говорит Новиков. – США убеждает союзников, что защищает их от ядерной мощи России. Но, если страны Европы скажут, что хотят дружить с РФ или не принимать никакой стороны в противостоянии Россия — США, тогда этот козырь Америки обесценивается, и роль НАТО становится бессмысленной".

По словам Владимира Новикова, расширение НАТО на Восток было увеличением американского влияния в Европе.

"Многие давние члены НАТО имеют свое мнение по многим вопросам и часто его высказывают вопреки политике США, — комментирует Новиков. – В то время как молодые члены Североатлантического альянса стоят на проамериканских позициях и поддерживают любую инициативу США".

По мнению политолога, если администрация Трампа заявит, что Америка не станет выходить за рамки здорового изоляционизма и перестанет вести глобалистские эксперименты, то внутри НАТО и Евросоюза начнутся процессы, в результате которых пошатнутся позиции многих