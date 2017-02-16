Россия, Иран и Турция будут сохранять и усиливать режим прекращения огня в САР

Мария Шелудякова, Sputnik.

В столице Казахстана конфликтующие в Сирии стороны сделали важный шаг по урегулированию кризиса. Информацией из первых рук о ходе переговоров с участием представителей как сирийских властей, так и вооруженной оппозиции, поделились эксперты в ходе мультимедийной конференции.

Астана стала главной площадкой для усилий по прекращению вооруженного конфликта в Сирии. Первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании прошло в казахстанской столице 6 февраля. Группа была сформирована по итогам конференции, прошедшей 23-24 января в Астане.

В ходе двухсторонних и трехсторонних встреч стороны конфликта сделали несколько важных конкретных шагов, направленных на установление мира в стране, на протяжении пяти лет переживающей ужасы войны.

На встречах в столице Казахстана было принято положение о создании совместной группы с участием России, Турции и Ирана, которая будет работать для сохранения режима прекращения огня в Сирии.

"Конкретным результатом того, что произошло в Астане сейчас, является принятие положения о совместной группе, в которую входят Россия, Иран, Турция, и которая будет работать на регулярной основе, чтобы сохранять и усиливать режим прекращения боевых действий", — рассказал директор департамента Ближнего Востока и Севера Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

Представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции совместно включились в режим прекращения огня, однако "остается много недоверия", добавил он. При этом результаты переговоров все же обнадеживающие.

Член правительственной делегации Сирии Ахмед Кузбари, в свою очередь, сообщил, что в ходе переговоров подчеркивалась необходимость разделения вооруженной оппозиции и террористов, которые не присоединились к соглашению о прекращении огня. Кроме того, подчеркнул он, Дамаск выступил за закрытие сирийско-турецкой границы.

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Кроме того, Россия предложила Дамаску юридическую помощь в создании Конституции страны. Ранее, в ходе первой встречи в Астане, представители Москвы предложили Сирии новый проект возможной Конституции. "В России мощные комитеты по государственному строительству, огромная юридическая экспертиза, и она находится в вашем распоряжении. Но инициатива должна исходить от сирийской стороны", – подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сирийские власти пытаются обеспечить население всем необходимым, предоставляя бытовые, медицинские и образовательные услуги, однако в условиях непрекращающихся боев этого недостаточно. И большое внимание также уделялось предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

"Доставка гуманитарной помощи укрепила бы доверие конфликтующих сторон. Население страдает от нехватки продуктов и медикаментов, необходима эвакуация раненых. Нам удалось сформировать механизм обмена насильно удерживаемых лиц — женщин и детей, а также включен пункт об обмене телами погибших", – отметил Вершинин.

Будет оказана гуманитарная помощь жителям населенных пунктов, куда ограничен доступ — это, например, провинция Идлиб, населенная преимущественно шиитами, а вокруг находятся суннитские отряды сирийской оппозиции.

Роль Москвы и Вашингтона

Председатель комитета по международным делам Народного совета Сирии Бутрос Фарах Маржани подчеркнул весомый вклад России в разрешении конфликта.

"Коалиция под руководством США никак не продвинулась в борьбе с терроризмом, в то время как действия ВКС РФ качественно изменили ситуацию в стране", — подчеркнул он.

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Президент России Владимир Путин по просьбе сирийских властей распорядился использовать ВКС РФ в Сирии, и благодаря этому произошел коренной перелом в ситуации — если ранее мировая общественность опасалась захвата террористами Дамаска, то теперь уже можно говорить о скорой победе над терроризмом.

Однако недоброжелатели Москвы приписывают российским действиям в Сирии другую мотивацию, заявляя, что Россия поддерживает Башара Асада. На самом деле такое утверждение не соответствует реальности, подчеркнул Косачев, отметив, что Москва поддерживает не президента, а многострадальный сирийский народ.

"Терроризм утверждается, когда процессы дестабилизации в стране активно поддерживаются извне. Почему Россия решила включиться в эту ситуацию? Их две — одна Ирак, а другая Ливия. Мы видели, что произошло в этих странах, как были свергнуты легитимные правители, и волны нестабильности распространились по всему региону", — заявил Косачев.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, в свою очередь, призвал западную коалицию уважать нормы международного права: "Странно, что солидные международные организации ссылаются на непроверенные источники. Это не способствует доверию между партнерами по урегулированию конфликта".

"Откуда на территории Ирака вдруг возникло террористическое государство? Как получилось, что США, которые контролировали ситуацию в этой стране, допустили появление этой заразы?", — отметил он.

Представитель от Партии социалистического союза Сирии Халед Аль Абуд также заявил, что действующие в Сирии террористические группировки, в том числе "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", не добились бы никаких результатов без финансирования зарубежных спонсоров.