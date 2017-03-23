Роода: Эрдогану необходимо повысить имидж Турции

Президенту Турции не так важно заручиться поддержкой европейских турок, сколько продемонстрировать столицам Европы влияние и авторитет Анкары. Так считает высший офицер-аналитик военной разведки в отставке Виллем Роода.

"Турецкие события" в Европе могли бы стать весьма поучительным уроком для крупных мировых держав. Впервые, пожалуй, в современной истории одно государство открыто и массово использует в политических целях своих зарубежных соотечественников. Попытки запретить Анкаре это делать обречены на провал, передает Sputnik Эстония.

Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану для успешных для него итогов референдума о расширении полномочий главы государства, как полагают европейцы, позарез нужны голоса соотечественников, проживающих за пределами своей страны. Однако если Эрдоган не добьется удачи на родине, голоса осевших за границей соотечественников положения не спасут. Хотя их и живет в Европе почти шесть миллионов, большинство получили гражданство Германии, Голландии и Франции и высказаться в рамках турецкого референдума они все равно не смогут.

Миллионы турецких эмигрантов положительный для Эрдогана результат плебисцита не обеспечат, но они могут оказать ему мощную поддержку, в силу своей многочисленности оказывая давление на правительства тех стран, где сейчас живут. Безвизовый режим, обещанный, но так и не предоставленный Европой, с этой точки зрения для Анкары особенно важен. Неуместный поиск заговора против Европы Эрдогану необходимо повысить имидж Турции, ее правительства и президента. Чем больше в Европе поддерживающих Анкару людей, тем больше возможностей откроется для Эрдогана в его отношениях с европейскими лидерами. И в этом желании Эрдогана неуместно усматривать некий заговор против стран ЕС — ни политический, ни экономический, не говоря уж о военном. Единственное стремление Турции — убедить бывших соотечественников приносить пользу исторической родине. До сих пор они, в качестве дешевой рабочей силы, приносили выгоду только Германии, Франции, Дании и Голландии.

Не всегда следует искать злой умысел в том, что некая страна стремится наладить прочные контакты с эмигрировавшими за рубеж соотечественниками. В то же время невозможно оспаривать и тот факт, что Турция ищет в этих контактах и материальную выгоду, и это не всегда совпадает с интересами страны пребывания турок.

В случае удачного для Эрдогана исхода референдума США и страны НАТО окажутся в том неудобном положении, что их важнейший союзник на Востоке получит государственный строй, который демократические страны просто обязаны подвергать всесторонней критике. Президент Турции будет обладать гораздо большей властью, чем усиленно и всячески ругаемый президент России Владимир Путин. Возможности турецкого президента приблизятся к пределам власти президента США: идея президентской республики без премьер-министра, похоже, позаимствована у Соединенных Штатов. Турция может себе позволить многое Европа неизбежно станет осуждать происходящие в Турции изменения, Дания и Голландия даже могут предпринять что-либо более радикальное, чем критика в речах политиков. Но не стоит ждать такого же от Германии или Франции.

Канцлер Ангела Меркель потребовала от Анкары немедленно прекратить сравнивать немецких чиновников с нацистами — на этом дело, вероятнее всего, и закончится. Ничего, кроме полутеатральных санкций, Европа против Анкары предпринять не в состоянии. Турция крайне необходима НАТО, но сама в альянсе не нуждается и может себе позволить своеволие. В то же время она вполне осознает свое положение в НАТО и свою ключевую значимость в регионе, который критически важен для Запада.

© AFP/ ADEM ALTAN Эксперты: политика Эрдогана в последнее время противоречива

Так что призывать Турцию к послушанию, особенно если президенту Эрдогану удастся получить поддержку на референдуме, НАТО не осмелится. В настоящее время Турции удалось укрепить свою позицию, и она ни в чем и никому не собирается уступать. Европе придется признать несостоятельность критической по отношению к Эрдогану позиции и постепенно от нее отступить. Тем более что проблема миллионов сирийских беженцев, оставленных Турцией на ее территории, но рвущихся перебраться в Европу, сама по себе не рассосется — нельзя держать такое количество людей в лагерях слишком долго.

В любом случае Турция останется членом НАТО, а возможно, в неком отдаленном будущем и членом ЕС вне зависимости от того, будет или нет ее государственное устройство подвергаться критике со стороны других членов этих организаций. Вряд ли кто-нибудь из "политологов" решится назвать турок так же, как они рисуют россиян — "отупевшими зомби", не способными избрать себе достойного президента.



