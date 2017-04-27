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Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин

Турист хорош не только количеством, но и качеством

© РИА Новости/Аврора. Александр Натрускин
Аналитика
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Выездное заседание Кабинета Министров Абхазии в Гагре (7)
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О туристическом сезоне-2017 в Абхазии рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

В четверг в Гагре состоялось выездное заседание Кабинета Министров Абхазии под председательством президента республики Рауля Хаджимба, которое было посвящено подготовке страны к началу туристического сезона-2017.

Туристы фотографируют на озере Рица
© Sputnik. Владимир Бегунов
Хаджимба: туристов в 2017 году в Абхазии будет больше

Глава республики осмотрел туристические объекты и пляжи одного из самых популярных у россиян курортов и отметил, что туристов в текущем году в Абхазии должно быть больше, чем в прошлом. 

Не собираясь спорить с главой Абхазии и, напротив, желая республике роста туристической привлекательности, позволю высказать некоторые сомнения в том, что количество туристов в Абхазию в этом году превысит прошлогодний уровень. И дело тут не в том, что желающих отдохнуть на пляжах причерноморской страны станет меньше, но в том, что Абхазия отстает от своих естественных конкурентов по качеству организации летнего отдыха. 

По словам главы государства, конкуренцию Абхазии составляют сегодня курорты Крыма и Краснодарского края. С моей точки зрения, Краснодарский край действительно является основным конкурентом Абхазии, если не считать район Сочи. А вот что касается Крыма, то полуостров все больше ориентируется на эксклюзивного туриста – более взыскательного в сравнении с тем, кто традиционно отдыхает в Абхазии и на курортах Краснодарского края, а также на российскую молодежь, все больше предпочитающую отдых в Крыму.

Замечу, что в последние годы качество летнего отдыха растет почти повсеместно, поскольку российский турист становится более требовательным к условиям отдыха, и вот здесь я выскажу мысль, которая может не понравиться некоторым абхазским чиновникам: развитие инфраструктуры туризма в Абхазии, а также рост качества обслуживания отдыхающих отстают от темпов развития и роста на конкурентных территориях.

В феврале этого года мне довелось принять участие в работе специальной "инвестиционной" конференции в Ялте, посвященной, помимо прочего,  обсуждению проблем развития туристической отрасли в Крыму. Смею заметить, что по итогам конференции руководство полуострова почти определилось с тем, какой должна быть стратегия развития турбизнеса и основных мест отдыха. 

И эта стратегия нацелена не на увеличение в Крыму количества отдыхающих, но на привлечение более качественного туриста, в особенности представителей российских городов миллионников. 

Крымские власти намерены сделать ставку на привлечение в регион отдыхающих преимущественно из так называемого среднего класса и в особенности представителей столичной (московской и петербургской) интеллигенции, благо в Крыму огромное количество мест, имеющих культурно-историческую ценность. Об этом я довольно подробно говорил в докладе на вышеупомянутой конференции, частично опубликованном в журнале "Мужская работа" в статье "Инвестиционный климат Крыма".

Сегодня в Крыму формируется некий консенсус между властью, представителями турбизнеса, общественностью и профессиональными музейщиками по вопросу о том, какой должна быть роль государства в развитии туристической отрасли. Как результат — ставится задача укреплять и развивать музеи, строить новые храмы и национальные парки, обеспечить сохранность археологических зон, создавать условия отдыха для литераторов, музыкантов, актеров, ученых – как это и было во времена Российской империи и советской власти.

Не случайно министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, посетивший на днях Ялтинский экономический форум в Крыму и ознакомившийся с состоянием туристической отрасли в этом регионе Российской Федерации, высказался в том духе, что "Абхазия и Крым не должны рассматривать друг друга в качестве конкурентов, так как эти две республики могут стать взаимодополняющими игроками, которые предоставляют свои туристические услуги на Черноморском побережье". 

Архивное фото Крыма
© Sputnik. Тарас Литвиненко
Ардзинба о Крыме: мы не конкуренты

Действительно, Крым и Абхазия не должны быть конкурентами, они должны дополнять друг друга, а для этого занимать на рынке туруслуг принципиально разные ниши. 

Власти Крыма уже определились со своей маркетинговой политикой. Но есть ли ясность по этому вопросу у руководства Абхазии? Пока не видно.

Напомню слова моего коллеги по Институту ЕАЭС Сергея Белякова, высказанные им осенью прошлого года в момент подведения итогов очередного туристического сезона в Абхазии и не утратившие своей актуальности и сегодня. По его мнению, "в ситуации, когда для российских туристов вновь открыты пляжи Турции, а Греция дает нашим отдыхающим скидки, когда развивается индустрия туризма и в самой России, в том числе – в Сочи, Анапе и в Крыму, туристическая отрасль в Абхазии может оказаться под угрозой. Причем, мы видим, как развивается сегодня эта отрасль в соседней Грузии, которая сделала на туризм одну из важнейших ставок. Подобную задачу ставят сегодня перед собой и Азербайджан с Арменией".

Cергей Беляков
© Sputnik.
Главный инвестор абхазской экономики – российский турист

Полагаю, что руководству Абхазии сегодня важно незамедлительно определиться со стратегией развития национальной туротрасли – найти ту самую нишу, в которой могли бы развиваться абхазские операторы туристических услуг. А ниша эта давно подсказана самими туристами, которые едут в Абхазию не столько, может быть, за изысканным отдыхом и историко-культурными достопримечательностями, сколько для общения с природой республики. Автор этих строк еще в студенческие годы неоднократно отдыхал в спортивном лагере Московского государственного университета "Солнечный" под Пицундой – и это, я считаю, оптимальный способ летнего отдыха для миллионов молодых россиян.

А вот как развивать этно-, спортивно- и экологический туризм в нынешних условиях, это уже предмет серьезного разговора со специалистами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Темы:
Выездное заседание Кабинета Министров Абхазии в Гагре (7)
Теги:
Абхазия


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