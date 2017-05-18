Политолог: закон "Об оккупированных территориях" ухудшает отношения РФ и Грузии

Ряд заявлений высокопоставленных грузинских чиновников в отношении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, как и само внесение его в "черный список" неожиданно спровоцировали виток политического напряжения в российско-грузинских отношениях.

Так, в комментарии от 15 мая МИД РФ отметил, что Грузия "продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией".

Безусловно, в Тбилиси не ожидали такой реакции официальной Москвы. Впервые в истории современных дипломатических российско-грузинских отношений МИД России выступил по поводу ущемления прав конкретного российского гражданина, а не группы граждан.

Именно поэтому после широкой огласки инцидента грузинской стороной были сделаны некоторые смягчающие заявления. В частности, "узнавший о визите Лужкова от журналистов" спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе окончательно разъяснил позицию грузинской стороны, указав, что на бывшего мэра Москвы действие закона "Об оккупированных территориях" не распространяется из-за истечения срока давности после посещения им Абхазии и Южной Осетии (шесть лет).

Сам майский визит бывшего московского градоначальника в Грузию носил непубличный характер и предусматривал посещение литургического православного богослужения в монастыре в селении Канда. Это один из самых посещаемых в Грузии православных монастырей, служба в котором ведется на древнем арамейском языке. Пригласил Лужкова, по его словам, настоятель монастыря отец Серафим.

Таким образом, в паломническом визите Лужкова не было никакой политической составляющей. Но грузинские власти и антироссийские блогеры акцентировали внимание на высказанной Лужковым местным журналистам личной позиции о территориальной целостности Грузии как на "политической линии Москвы". В интервью Юрий Михайлович (в свое время, кстати, признанный почетным гражданином Тбилиси) не стал скрывать свою позицию по Южной Осетии и Абхазии. Он сказал, что Грузия фактически обрела политическую стабильность после выхода бывших автономий из ее состава.

Инцидент с Лужковым спровоцировал интерес ксамой проблеме посещения российскими гражданами Грузии.

© Sputnik. Максим Блинов МИД РФ: россиянам следует быть осторожными при посещении Грузии

Безусловно, практика применения грузинской стороной закона "Об оккупированных территориях" в отношении российских граждан в существенной ее составляющей направлена на усиление антироссийских трендов в Грузии и антигрузинских в России.

Очевидно, что в условиях действия закона об оккупированных территориях отмена визового режима со стороны России и восстановление дипломатических отношений невозможны.

Наиболее жесткую позицию в вопросах применения закона "Об оккупированных территориях" занимают в Грузии сторонники бывшего президента Саакашвили. Кстати, именно Саакашвили, как сообщали некоторые грузинские СМИ, поднял проблему посещения Лужковым "своей родины". Бывший грузинский президент указал на ущемление своих прав, так как ему, в отличие от Лужкова, запрещено посещать страну.

Часть грузинской политической элиты, прежде всего фракция ЕНД в Парламенте, настаивает на более интенсивном применении этого дискриминационного законодательства. Например, как это делается в отношении осетин – выходцев из бывших осетинских сел на территории Грузии.

Так, в грузинском "черном списке" лиц, которым запрещено посещение страны, уже несколько лет находятся осетины – выходцы из сел Трусовского ущелья. В настоящее время эти люди преимущественно проживают на территории России – в Республике Северная Осетия-Алания. Руководителю общественной организации выходцев из осетинских сел Трусовского ущелья "Дарьял" Салбиеву несколько раз отказывали во въезде в Грузию непосредственно на территории пограничного поста на Военно-грузинской дороге. Более того, Салбиева предупредили, что в случае если он каким-либо образом окажется на территории Грузии, он будет задержан правоохранительными органами.

Выходцы из осетинских сел так называемой Кобинской котловины являются одним из самых ущемляемых в Грузии национальных меньшинств. Уже на протяжении девяти лет они не могут посетить своих родственников и могилы предков, а их некогда крупные хозяйства перешли в руки пришлых лиц титульного большинства. 33 осетинских села, а это родина 65 осетинских фамилий, пришли в полное запустение по целому ряду причин, основной из которых является именно действие закона "Об оккупированных территориях".

Между тем, Грузию разрешено посещать ряду лиц, которые воевали на стороне Абхазии во время войны 1992-1993 годов. Это активисты черкесского движения, чья общественная деятельность имеет поддержку грузинских правительственных и неправительственных структур.

Практика применения закона "Об оккупированных территориях", а также ряда других законодательных и подзаконных актов является одним из самых серьезных барьеров между Грузией и Россией.

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