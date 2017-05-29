Первое турне Трампа: загадка выбора стран и дежурные фразы

Дональд Трамп завершил свое первое внешнеполитическое турне в статусе президента. Он посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан, Брюссель (мини-саммит НАТО) и Сицилия (саммит "G7"). При этом логика выбора им стран для своих встреч осталась загадкой даже для американских экспертов.

Посещение Трампом Саудовской Аравии и его встреча в Эр-Рияде с лидерами большинства арабских стран остались не понятыми большинством наблюдателей, освещение в СМИ пребывания президента США в Израиле сопровождалось привычными штампами (хотя этот пункт турне Трампа был центральным), встреча с папой Римским обросла мистификациями, а участие в работе саммита G7 на Сицилии – вялой критикой. И только посещение президентом США штаб-квартиры НАТО вызвало бурную реакцию практически во всех мировых медиа.

По мнению европейских СМИ, Трамп в Брюсселе подтвердил свою приверженность интересам стран-членов НАТО. В отличие от них, американские медиа высказывали принципиально разные суждения. А, например, Forbes договорился до того, что на саммите Северо-атлантического альянса Трамп де испортил европейцам праздник.

Выступление президента США в штаб-квартире НАТО носило двоякий характер. С одной стороны, он дежурно назвал терроризм, миграцию и Россию угрозами для Организации Североатлантического договора, с другой — потребовал от стран альянса соблюдения своих финансовых обязательств. Он также добился от руководства НАТО заверений в том, что они готовы к послушанию, сплотившись вокруг США в решении "общих" задач на Ближнем Востоке.

Фактически альянс видится Трампу тем резервом, которым Госдеп намерен заменить часть американских военных на Ближнем Востоке.

Не секрет, что Пентагон наращивает свое военное присутствие в северо-восточной и юго-восточной частях Сирии – близ границ Ирана. Но, разумеется, было бы наивным полагать, что Госдеп в нынешней ситуации в США готов рисковать головами американских военных. И если в войне против Асада Пентагон продолжит использовать "умеренные" и "неумеренные" суннитские террористические группировки, то для "обуздания" Ирана и прочих шиитов ему потребуется соучастие союзников по НАТО.

Отсюда предположение, что если страны альянса окажутся не готовыми или не способными воевать за "западные ценности" против Ирана, Хезболлы, Аль-Каеды,* Талибана* и любого, на кого укажут США, то какой тогда смысл Вашингтону содержать эту махину и двигать ее все ближе к границам РФ. Полагаю, что в Госдепе сегодня хорошо осознают реальную цену и европейскому союзничеству и "российской угрозе".

По сути, Трамп перенацелил НАТО с восточного направления (против РФ) на южное – ближневосточное направление.

На саммите НАТО он фактически подтолкнул НАТО к смене своей военно-политической доктрины и расширению активностей на Ближнем Востоке и, следовательно, Кавказе.

Согласно замыслу команды Трампа, ключевым игроком новой геополитической схемы Вашингтона на Ближнем Востоке должен стать Израиль.

(Саудовской Аравии отведена в этой игре роль главной ресурсной базы для Коалиции во главе с США). Главными же направлениями потенциального удара становятся Иран (декларируемая цель) и все та же Сирия, от которой США намерены откусить ряд территорий в пользу Великого Израиля и самих себя.

Разумеется, в такой непростой игре Вашингтон заинтересован в том, чтобы минимизировать возможные жертвы среди американских и израильских военных. Вот почему для США важно затащить в регион воинский контингент НАТО, руками и головами представителей которого предполагается расчистить территорию для расширения своего присутствия в пространстве библейского Вавилона.

Не исключено также, что удар по Ирану будет нанесен не только извне, но и изнутри – посредством, например, стимулирования конфликтов персов с проживающими в этой стране азербайджанцами.

В любом случае многое в данной ситуации зависит от позиции Турции, являющейся страной-членом НАТО. С одной стороны, вовлечение Турции в войну против Ирана вряд ли возможно. С другой, объем противоречий между Турцией и НАТО в ближайшие годы возрастет.

В такой ситуации Запад будет искать (и уже ищет) замену Турции в лице страны, способной стать новым своим форпостом НАТО в регионе. И такой страной видится, в первую очередь, Грузия.

Собственно говоря, при Михаиле Саакашвили Грузия чуть было не стала таким форпостом. (Если бы хозяева бывшего президента Грузии не поторопились — не попытались силой сломить сопротивление Южной Осетии, эта страна, возможно, уже была бы членом НАТО).

Сегодня взоры кукловодов Северо-атлантического альянса вновь устремлены в направлении Грузии и некоторых ее соседей (в первую очередь, Абхазии), обострение отношений Тбилиси с которыми могло бы стать поводом для размещения в Грузии военной базы НАТО и входа кораблей альянса в акваторию Черного моря.

Не случайно, практически одновременно с посещением президентом США Брюсселя в Тбилиси состоялось заседание Комитета по безопасности и гражданскому измерению Парламентской ассамблеи НАТО, в котором участвовали представители Азербайджана, Армении и Грузии. При этом представитель Азербайджана в своем выступлении поднял вопрос о необходимости решения проблем Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.

Вот так выступление Дональда Трампа в штаб-квартире альянса может изменить ситуацию в ближневосточном регионе и на Кавказе. Вопрос только в том, готовы ли будут европейские страны-члены НАТО включиться в решение чужих задач (США, Израиля, Саудовской Аравии и проч.) в ситуации нарастания собственных общеевропейских проблем? Готовы ли они тратить на военные бюджеты больше нынешнего? И готовы ли они признать приоритет новой мировой угрозы?



