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Прямая линия с президентом РФ В. Путиным

С надеждой на перемены: на 73 вопроса ответил Путин во время "Прямой линии"

© Sputnik. Михаил Климентьев
Аналитика
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Путин провел пятнадцатую "прямую линию", в ходе которой он ответил на вопросы россиян. На повестке дня — социальная сфера, здравоохранение, образование, экономика, внешняя политика.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik, Мария Шелудякова. Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии", которая длилась почти четыре часа, ответил на 73 вопроса. Глава государства отметил, что данный формат позволяет ему понять настроения общества.

Фрагменты документального фильма Оливера Стоуна Интервью с Путиным
Associated Press
Фрагменты документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

В 2017 году "прямая линия" началась с самой горячей проблемы – низкие зарплаты и, как следствие, низкий уровень жизни многих россиян. К президенту обращались бюджетники: учителя, пожарные и многие другие. Все звонили и писали с одной целью – сообщить о своих проблемах, ожидая, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Для многих из них обращение к Путину – последняя надежда на перемены.

Экономика, санкции, сельское хозяйство, проблемы малого и среднего бизнеса, демография, ситуация на Украине, главные вопросы международной повестки и самые обсуждаемые внутрироссийские темы последних месяцев, от передачи Исаакия РПЦ до сноса хрущевок, а также многочисленные просьбы личного характера – все это прозвучало в режиме онлайн в эфире российских федеральных телеканалов.

Сконцентрировался президент, прежде всего, на проблемах обычных россиян, которые, как отметил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов". 

Путин отвечал в свойственной ему манере – четко и с юмором. "Я к вам заеду, свяжусь с вами, поговорим лично", – без промедления обещал глава государства.

Ведущие озвучивали десятки обращений, отправленных с помощью SMS и интернета, на экран выводились вопросы, заданные в социальных сетях. В интенсивном режиме работал call-центр – одновременно принималось до одной тысячи звонков. 

Шанс обратиться к Владимиру Путину получили и иностранцы. Так, российский президент прокомментировал ситуацию на Украине и отношения с Вашингтоном.

Владимир Путин сказал несколько слов о поздравлении президента Украины Петра Порошенко в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом. Украинский президент прочитал первое четверостишие стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай немытая Россия".

Российский лидер признался, что не видел этого выступления, но все же похвалил Порошенко за интерес к русской классике. Кроме того, Путин напомнил, что Лермонтов написал стихотворение в 1840-41 годах, когда ехал на Кавказ в действующую армию.

"В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать", — подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин
© Sputnik. Алексей Дружинин
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Комментируя отношения с США, Владимир Путин отметил, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в нормализации отношений. Он заверил, что в России много тех, кто с большим уважением относится к достижениям американского народа и надеются, что отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние. По мнению главы государства, две страны могут договариваться и работать сообща, в том числе по Ирану и Сирии.

"Теперь, что касается "горячих точек", конечно, всем хорошо известно, кстати говоря, вместе с Соединенными Штатами работали над решением иранской ядерной программы, но все-таки — договорились? Договорились! Значит, есть позитивный пример нашего сотрудничества, и мы не можем не признавать нашу существенную роль в разрешении этой проблемы", — сказал Путин.

"Сирийская проблема, ближневосточная проблема, всем очевидно, что без конструктивной работы, без совместной конструктивной работы ничего не получится", — добавил президент РФ.

Задавали Владимиру Путину и личные вопросы. "Я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием", — добавил президент, отказываясь рассказывать подробности своей жизни. 

Российский лидер отметил, что его дети не вмешиваются в политику, живут  в Москве как обычные люди.

"Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит, – добавил он, – "Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах". Кроме того, в ходе "прямой линии" Владимир Путин рассказал о рождении второго внука.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходила в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".



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