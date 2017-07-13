Визит Анатолия Бибилова в Абхазию: от частного к общему

Среди основных событий первой половины июля в сфере внешней политики Южной Осетии отдельно стоит выделить официальный визит президента республики Анатолия Бибилова в Абхазию, в ходе которого состоялось подписание ряда соглашений и достигнута договоренность вывести двусторонние контакты на новый уровень, подразумевающий более высокую интенсивность и координацию действий, сказал Sputnik Южная Осетия Юрий Вазагов.

Особое место Абхазии

Часть наблюдателей изначально расценила визит югоосетинского лидера в Абхазию как "церемониальный", связанный с тем, что относительно недавно избранный президент Южной Осетии должен провести встречи с ближайшими партнерами республики, в ряду которых Абхазия занимает свое особое место. Однако, в данном случае, речь идет не только о визите вежливости. Анатолий Бибилов, едва приступив к исполнению президентских полномочий, сразу же поставил задачу максимально интенсифицировать внешнюю политику Южной Осетии, отойдя от прежней традиционной инертности. В частности, представляя нового министра иностранных дел Дмитрия Медоева, он отметил, что акцент должен быть поставлен на развитие внешних связей республики и их вывод на качественно новый уровень с тем, чтобы достойно представлять Южную Осетию на международном уровне.

Этот настрой в ходе переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердил и глава югоосетинского внешнеполитического ведомства, заявивший, что новая команда, пришедшая к власти в Южной Осетии, будет стремиться к расширению двусторонних связей, а также наращиванию присутствия на международной арене.

Судя по первым месяцам правления, нынешние власти Южной Осетии действительно на порядок активизировали внешнеполитические усилия. Интенсивные встречи на различных уровнях проходят с Российской Федерацией, в том числе на уровне субъектов, подписан Договор о дружбе и сотрудничестве с Донецкой народной республикой, готовится подписание аналогичного межгосударственного документа с другой народной республикой Донбасса — Луганской. Достигнута также договоренность о взаимных визитах с руководством Республики Сербской, есть проработки по части налаживания контактов с рядом государств.

Параллельно поставлена задача расширить двустороннее сотрудничество с Абхазией, с которой Южную Осетию связывают прочные связи, уходящие корнями в далекое прошлое. Особый импульс осетино-абхазские отношения получили в ходе противостояния грузинской агрессии, когда отряды осетинских добровольцев пришли на помощь абхазским ополченцам, оказав им существенную помощь в ряде сражений. Общность целей, исторический фактор и, разумеется, общий враг, оказались прочной основой для выстраивания союзнических отношений. В 90-е годы обе республики поддерживали дружественные отношения, но наибольший пик сближения отмечается в 2004-2008 годах, когда Тбилиси предпринял очередную попытку силой решить в свою пользу конфликты с Цхинвалом и Сухумом.

© Sputnik. Роберт Джопуа Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера

Сотрудничество не прекращалось

В период обострения ситуации в 2004 году в Южной Осетии, когда, казалось бы, ранее "замороженный" конфликт усилиями Саакашвили быстро перешел в "горячую" фазу, в республике в числе других появляются и подразделения абхазской армии, которые принимают участие в совместных учениях. Усиливается также координация действий во внешнеполитической сфере, стороны вместе реагируют на выпады со стороны Грузии. В сентябре 2005 года президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты подписывают договор о дружбе и сотрудничестве, который затрагивал все сферы взаимодействия, включая политическое и военное. Речь также шла о взаимной помощи в случае агрессии против одной из договаривающихся сторон. Одновременно также происходило наращивание взаимодействия Сухума и Цхинвала с Тирасполем.

14 июня 2006 года в Сухуме президенты трех республик — Абхазии, Приднестровской Молдавской республики и Южной Осетии подписали совместную декларацию, провозглашавшую создание Сообщества за демократию и права народов. Исполнительным секретарем этой международной организации, часто называемой журналистами СНГ-2, стал Валерий Лицкай.

В первом же общем документе, принятом теперь уже участниками нового военно-политического альянса, выражалась поддержка миротворческим усилиям Российской Федерации во всех трех республиках. Участники Сообщества назвали неприемлемыми попытки тогдашних властей Грузии и Молдовы радикально изменить миротворческие и переговорные форматы, вытеснив из них Россию за счет привлечения третьих стран и международных организаций. Такие потуги тогда действительно предпринимались. Грузия, Молдова и Украина, активизировавшие сотрудничество в рамках организации ГУАМ, предпринимали активные усилия по слому существовавших на тот момент форматов, была даже идея создать коллективные вооруженные силы, совместные контингенты гуамовских "голубых касок" и т.д.

© Sputnik / Илона Хварцкия Президенты РЮО и Абхазии встретились в Сухуме

Несмотря на непризнанность стран-участниц Сообщества за демократию и права народов, она стала реально действующей структурой, способствующей продвижению интересов входящих в нее стран на международной арене. Более того, в рамках военно-политического союза были созданы другие структуры, в частности, такие как Межпарламентская ассамблея, которая долгое время объединяла усилия законодательных органов трех республик, Международная молодежная ассамблея и ряд других координирующих структур по разным сферам.

Объединение усилий позволяло трем республикам выступать единым фронтом по всему спектру актуальных для них вопросов, реагируя на действия бывших метрополий. Достаточно успешно развивалось взаимодействие и в информационной сфере, в первую очередь в плане работы с общественным мнением в самой Российской Федерации.

Для Грузии же стало ясно, что поодиночке разгромить Южную Осетию и Абхазию не получится. Потребовались дополнительные усилия по наращиванию группировок войск, с расчетом гарантированно превзойти военный потенциал югоосетинской и абхазской армии, на случай одновременного ведения боевых действий на двух фронтах. В августе 2008 года грузинское командование, готовясь к вторжению в Южную Осетию, предварительно разместило рядом с абхазской границей хорошо оснащенную группировку, которая должна была сдержать возможные ответные действия абхазских войск.

Признание независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны Российской Федерации 26 августа 2008 года вывело обе республики на уровень признанных государств, расширив их возможности в сфере внешней политики. Совместный визит лидеров двух республик в Никарагуа и Венесуэлу, ранее признавших независимость РЮО и Абхазии стал своего рода подтверждением нового статуса на международной арене.

Однако со временем координация действий республик стала несколько ослабевать. Частично тому причиной стало то, что фактор внешней угрозы заметно потерял свою значимость плюс сложные внутриполитические процессы в Южной Осетии и Абхазии также не способствовали концентрации внимания на наращивании активности на международной арене. В Цхинвале к тому же затянувшийся процесс восстановления привел к определенному смещению акцентов в перечне приоритетов. Внешней политике стало уделяться гораздо меньше внимания, нежели обустройству тротуаров. Разумеется, речь в данном случае не о российско-югоосетинских отношениях, которые развивались более чем интенсивно в плане создания договорно-правовой базы.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазия и Южная Осетия подписали два двусторонних документа

Впрочем, несмотря на снижение динамики, отношения Южной Осетии и Абхазии продолжали развиваться в дружественном ключе, был заключен ряд соглашений, в том числе о введении безвизового режима, о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран и др. Развивались контакты и по другим направлениям, включая общественные организации и политические партии. В 2014 году союзы журналистов Южной Осетии и Абхазии подписали в Сухуме соглашение о сотрудничестве и выработке единой информационной политики, позднее в 2016-м было подписано соглашение о сотрудничестве между партиями "Единая Осетия" и "Единая Абхазия".

Позитивным моментом в двусторонних абхазо-югоосетинских отношениях стали переговоры по освобождению граждан Южной Осетии, захваченных грузинскими силовиками, до и после августа 2008 года, и осужденных на длительные сроки. Примечательно, что граждане РЮО были освобождены в обмен на грузинских заключенных, совершивших тяжкие преступления в Абхазии.

Отправная точка

Визит Анатолия Бибилова в Абхазию и достигнутые договоренности об активизации контактов призваны вернуть былую динамику в двусторонних отношениях, благо такой же настрой демонстрирует и абхазская сторона. В частности, как отметил по итогам переговоров Рауль Хаджимба, "был период, когда интенсивность наших отношений немного снизилась, но сегодня их следует поднять на достаточно высокий уровень".

© Sputnik / Илона Хварцкия Развивать и приумножать: президенты РЮО и Абхазии о взаимоотношениях

К тому же усиления взаимодействия двух стран требует и ситуация, складывающаяся в Закавказье. Не случайно министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим югоосетинским коллегой, прошедших на этой неделе, поставил акцент на внешнеполитическом взаимодействии России, Южной Осетии и Абхазии в условиях сохранения нестабильности в Закавказье.

"Нестабильность, в том числе, провоцируется попытками Грузии находиться в НАТО, в то время как альянс хочет закрепиться в регионе. В этой ситуации особенно важна слаженность действий России, Южной Осетии и наших абхазских союзников", — отметил в частности глава российского МИД.

Ранее обеспокоенность продолжающейся интеграцией Грузии с НАТО уже выразили абхазские и югоосетинские дипломаты. Достаточно тревожные нотки прозвучали и в заявлениях замглавы МИД РФ Григория Карасина, обратившего внимание на то, что формы сотрудничества Грузии с НАТО фактически делают Тбилиси участником политики альянса по "сдерживанию" России. По сути, политика нынешних властей Грузии в этом вопросе действительно ничем не отличается от позиции режима Саакашвили.

Переход к так называемой "стратегии сдерживания" России помимо государств Прибалтики, Польши, Румынии и Болгарии затрагивает и страны Черноморско-Кавказского региона, прежде всего Украину и Грузию, означая значительное усиление военного присутствия США и их ключевых союзников по блоку НАТО в этом регионе.

Крупномасштабные учения, с участием американских морпехов и бронетехники (включая тяжелые танки "Абрамс" и дальнобойную артиллерию), которые проводятся на территории Грузии в перманентном режиме на протяжении последних двух-трех лет, причем с нарастанием количественных и качественных показателей, плюс создание новых объектов инфраструктуры альянса в Грузии, не могут не вызвать вопросы о реальных целях, преследуемых инициаторами этих процессов.

В этой связи перед Россией и ее кавказскими союзниками, как и в 2004-2008 годах, вновь встает задача по реализации согласованных мер с целью недопущения изменения баланса сил в Закавказье, что может привести к очередному витку дестабилизации региона.

Есть смысл в этом ракурсе рассмотреть возможность расширения спектра предпринимаемых усилий с выходом за узкие рамки Женевских дискуссий, имея в виду либо активизацию деятельности в рамках того же Сообщества за демократию и права народов, либо создание новых форматов взаимодействия в сфере внешней политики. Южная Осетия и Абхазия могут и должны играть более активную роль в геополитике Кавказского региона. Абхазский визит Анатолия Бибилова при сопутствующих обстоятельствах может стать отправной точкой в этих процессах.