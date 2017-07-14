Расследование убийства российского туриста должно быть открытым

Абхазское общество, взбудораженное жестоким и бессмысленным нападением бандитов на беззащитных туристов с четырьмя маленькими детьми, массово реагирует на произошедшее, стараясь защитить российских туристов. Искренне и тоже не на шутку обеспокоена и власть, пытающаяся помочь пострадавшим и отдающая себе отчет в том, что на кару сегодня поставлена судьба политической и экономической стабильности республики.

Действительно: как отметил в своем интервью директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, "нападение на российских туристов многопланово", и в нем могут быть заинтересованы самые разные силы – и враги Абхазии, и враги России, и враги абхазской власти, и банальные бандиты.

© Sputnik. Владимир Трефилов Эксперт о нападении на туристов из РФ: это могла быть провокация

Руководство абхазского МВД сообщило вчера днем журналистам, что правоохранительные органы установили личности предполагаемых участников преступления, но кто бы это ни был — реальные бандиты или только подозреваемые, общество данный факт не успокоил. Все хотят знать, кто совершил столь дерзкое преступление. Так что замечание сотрудников МВД, что фамилии подозреваемых не разглашаются в интересах следствия, только подлило масла в огонь.

К вечеру из МВД Абхазии пришла информация, что один из подозреваемых уже задержан правоохранительными органами. Но кто это — также не было раскрыто.

С моей точки зрения, оглашение фамилий подозреваемых, обеспечение публичности следствия, подключение к расследованию преступления максимального числа добровольцев и иные меры прозрачности действий власти не помешают следствию, но наверняка помогут ему, поскольку в небольшой республике кто-нибудь что-нибудь да знает.

Сокрытие фамилий подозреваемых "в интересах следствия" мне кажется недостаточно веским аргументом. Во всяком случае, подобное сокрытие не может оставаться достаточно долгим в расчете на то, что "страсти улягутся, а там посмотрим". Да, публичные волнения могут постепенно сойти на нет, но это не значит, что общество успокоится: не имея информации о том, как происходит следствие и к каким результатам оно пришло, население республики почувствует себя еще более незащищенным и еще более игнорируемым властью, что не прибавит чиновникам авторитета и уважения.

Абхазское общество волнует сегодня не только раскрытие преступления, но и неизбежность наказания виновных.

В разговорах со своим абхазскими коллегами я вижу, что многие из них не верят, что преступники будут найдены. Многие не верят также, что если они и будут найдены, то вряд ли понесут заслуженное наказание. То есть многие представители абхазской элиты всерьез считают, что дело об убийстве российского туриста будет спущено на тормозах.

Между тем, совершенно очевидно, что в истории с убийством и похищением российских туристов точка будет поставлена только в том случае, если виновные будут установлены и наказаны по всей строгости закона. А убийство человека и похищение шести человек, по сути, тянут на максимальный срок.

© Sputnik. Виталий Белоусов Генпрокуратура: задержан подозреваемый в убийстве российского туриста

В случае же, если расследование будет не безупречным, а суд покажется народу несправедливым, по российско-абхазским отношениям, по абхазской экономике, а также по структурам власти республики будет нанесен серьезный удар.

И это должны понимать сегодня все, на ком лежит ответственность за расследование преступления и наказание преступников.

Открытым должен быть, как я полагаю, и суд. Только в этом случае возможно беспристрастное рассмотрение в суде обстоятельств дела, и только в этом случае можно надеяться на адекватное судебное решение.

Пока же, с моей точки зрения, силовые структуры ведут себя довольно неуверенно. И пока правительство решает реальные вопросы с выплатой денежных пособий пострадавшим российским туристам и их охраной, с выплатой вознаграждения за информацию о преступниках, с организацией психологической помощи и тому подобное, силовые структуры – вместо того, чтобы призвать все население республики искать преступников – секретит следствие.

Чего боятся правоохранители Абхазии?

Вот в эти самые дни, когда было совершено это громкое преступление, а структуры МВД ведут расследование его обстоятельств, мои родственники отдыхают в Пицунде. И мне большого труда стоило уговорить их не покидать Абхазию и, сохраняя бдительность, все же не пытаться поменять свои авиабилеты в Москву на более ранний рейс. Но согласитесь, моим родственникам и десяткам тысяч других российских туристов, находящихся сегодня в Абхазии, увы, уже не до полноценного отдыха.