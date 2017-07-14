16:59 14 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Виталий Бельский, Научный руководитель Центра борьбы с терроризмом Института ЕврАзЭС

Расследование убийства российского туриста должно быть открытым

© Sputnik.
Аналитика
Получить короткую ссылку
Темы:
Убийство российского туриста (34)
93 0 0

О необходимости открытого расследования дела об убийстве российского туриста в Абхазии рассуждает для Sputnik заместитель директора Института ЕАЭС Виталий Бельский.

Абхазское общество, взбудораженное жестоким и бессмысленным нападением бандитов на беззащитных туристов с четырьмя маленькими детьми, массово реагирует на произошедшее, стараясь защитить российских туристов. Искренне и тоже не на шутку обеспокоена и власть, пытающаяся помочь пострадавшим и отдающая себе отчет в том, что на кару сегодня поставлена судьба политической и экономической стабильности республики.

Действительно: как отметил в своем интервью директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, "нападение на российских туристов многопланово", и в нем могут быть заинтересованы самые разные силы – и враги Абхазии, и враги России, и враги абхазской власти, и банальные бандиты.

Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik. Владимир Трефилов
Эксперт о нападении на туристов из РФ: это могла быть провокация

Руководство абхазского МВД сообщило вчера днем журналистам, что правоохранительные органы установили личности предполагаемых участников преступления, но кто бы это ни был — реальные бандиты или только подозреваемые, общество данный факт не успокоил. Все хотят знать, кто совершил столь дерзкое преступление. Так что замечание сотрудников МВД, что фамилии подозреваемых не разглашаются в интересах следствия, только подлило масла в огонь.

К вечеру из МВД Абхазии пришла информация, что один из подозреваемых уже задержан правоохранительными органами. Но кто это — также не было раскрыто. 

С моей точки зрения, оглашение фамилий подозреваемых, обеспечение публичности следствия, подключение к расследованию преступления максимального числа добровольцев и иные меры прозрачности действий власти не помешают следствию, но наверняка помогут ему, поскольку в небольшой республике кто-нибудь что-нибудь да знает.

Сокрытие фамилий подозреваемых "в интересах следствия" мне кажется недостаточно веским аргументом. Во всяком случае, подобное сокрытие не может оставаться достаточно долгим в расчете на то, что "страсти улягутся, а там посмотрим". Да, публичные волнения могут постепенно сойти на нет, но это не значит, что общество успокоится: не имея информации о том, как происходит следствие и к каким результатам оно пришло, население республики почувствует себя еще более незащищенным и еще более игнорируемым властью, что не прибавит чиновникам авторитета и уважения. 

Абхазское общество волнует сегодня не только раскрытие преступления, но и неизбежность наказания виновных.

В разговорах со своим абхазскими коллегами я вижу, что многие из них не верят, что преступники будут найдены. Многие не верят также, что если они и будут найдены, то вряд ли понесут заслуженное наказание. То есть многие представители абхазской элиты всерьез считают, что дело об убийстве российского туриста будет спущено на тормозах.

Между тем, совершенно очевидно, что в истории с убийством и похищением российских туристов точка будет поставлена только в том случае, если виновные будут установлены и наказаны по всей строгости закона. А убийство человека и похищение шести человек, по сути, тянут на максимальный срок.

Оглашение приговора Никите Тихонову. Архивное фото
© Sputnik. Виталий Белоусов
Генпрокуратура: задержан подозреваемый в убийстве российского туриста

В случае же, если расследование будет не безупречным, а суд покажется народу несправедливым, по российско-абхазским отношениям, по абхазской экономике, а также по структурам власти республики будет нанесен серьезный удар. 

И это должны понимать сегодня все, на ком лежит ответственность за расследование преступления и наказание преступников.

Открытым должен быть, как я полагаю, и суд. Только в этом случае возможно беспристрастное рассмотрение в суде обстоятельств дела, и только в этом случае можно надеяться на адекватное судебное решение.

Пока же, с моей точки зрения, силовые структуры ведут себя довольно неуверенно. И пока правительство решает реальные вопросы с выплатой денежных пособий пострадавшим российским туристам и их охраной, с выплатой вознаграждения за информацию о преступниках, с организацией психологической помощи и тому подобное, силовые структуры – вместо того, чтобы призвать все население республики искать преступников – секретит следствие.

Чего боятся правоохранители Абхазии?

Вот в эти самые дни, когда было совершено это громкое преступление, а структуры МВД ведут расследование его обстоятельств, мои родственники отдыхают в Пицунде. И мне большого труда стоило уговорить их не покидать Абхазию и, сохраняя бдительность, все же не пытаться поменять свои авиабилеты в Москву на более ранний рейс. Но согласитесь, моим родственникам и десяткам тысяч других российских туристов, находящихся сегодня в Абхазии, увы, уже не до полноценного отдыха.

Темы:
Убийство российского туриста (34)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Миротворцы в августе 2008 года в Цхинвале
    Несущие мир

    Четвертьвековой юбилей ввода миротворцев отмечает Южная Осетия – 14 июля 1992 года в республику вошли Смешанные силы по поддержанию мира.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин, фото из архива
    Шесть с половиной

    Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

  • Юрий Хачатуров
    Право сильного

    Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отмечает, что сегодня в международной политике активно насаждается право сильного.

  • Самолеты-перехватчики Су-27
    Опасное сближение

    Чем ближе учения «Запад-2017», тем выше вероятность того, что сближения российских и натовских самолетов над Балтикой приведут к несчастному случаю.

  • Сейм Литвы, дворик перед главным входом, архивное фото
    Окультуриваться надо

    Литовского министра, заявившего об уничтоженной за годы независимости культуре, обвинили в пособничестве «кремлевской пропаганде».

  • Дом Фитова, Кишинев
    Было величие

    Почему немецкий географ Иоганн Георг Коль в своей работе «Путешествие по Южной России» относил Кишинев «к величайшим городам Европы».

  • Российско-таджикские учения, архивное фото
    К бою готов!

    Свыше трех тысяч военных России и Таджикистана принимают участие в первой совместной проверке боевой готовности.

  • Социальные сети
    Все в сеть!

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обязал депутатов и сенаторов Олий Мажлиса обзавестись собственными страницами в социальных сетях.

  • Юри Луйк с эстонскими военнослужащими
    Угрозы нет

    Министр обороны Эстонии считает, что русскоговорящее население является частью общества и нет никакой угрозы их мобилизации против государства.

  • Миротворцы в августе 2008 года в Цхинвале
    Несущие мир

    Четвертьвековой юбилей ввода миротворцев отмечает Южная Осетия – 14 июля 1992 года в республику вошли Смешанные силы по поддержанию мира.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин, фото из архива
    Шесть с половиной

    Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

  • Юрий Хачатуров
    Право сильного

    Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отмечает, что сегодня в международной политике активно насаждается право сильного.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Джаз в Сухуме: как импровизировали музыканты на сцене филармонии
Джаз в Сухуме: как импровизировали музыканты на сцене филармонии
Самые опасные летние продукты
Опасные летние продукты: будьте начеку в сильную жару

Соцсети

Sputnikabkhazia