Почему Абхазия не должна бояться угроз НАТО

Одной из самых обсуждаемых в абхазских СМИ тем на минувшей неделе стало заявление участников заседания совместной американо-грузинской рабочей группы по обороне и безопасности о том, что российские военные должны покинуть территории республик Абхазия и Южная Осетия. Что естественно: за такими прямыми заявлениями представителей американского истеблишмента часто следуют вполне конкретные выводы. Во всяком случае, попадание какого-либо государства в черный список Государственного департамента США может аукнуться этому государству самыми непредсказуемыми последствиями. И все же автор этих строк считает важным отметить, что Абхазии и Южной Осетии нет никаких оснований не только для того, чтобы нервно реагировать на требование из Вашингтона, но также опасаться каких-либо неприятных для себя последствий. И тому есть несколько причин.

Начну анализ этих причин с констатации того факта, что современные США – это страна, в которой фактически идет холодная гражданская война.

Подобное обстоятельство означает, что американский истеблишмент раскололся надвое, и если американские демократы заняты сегодня эскалацией напряженности в отношениях США с Россией и другими суверенными государствами постсоветского пространства (а потому раздают направо и налево многочисленные угрозы и требования), то команда Дональда Трампа, опирающаяся на национально ориентированное крыло республиканцев, по–факту стремится запустить принципиально иную программу – собирания Америки вокруг идеи восстановления национальной экономики посредством собирания ресурсов внутри страны и отказа от экспансионистских проектов на тех или иных направлениях. Посему даже если какой-нибудь сенатор-демократ, представитель американской силовой структуры или чиновник Госдепа повторит угрозу в адрес Абхазии или какой-либо иной страны постсоветского пространства, это будет если и не дезавуировано, то просаботировано сторонниками Трампа.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ничего нового: МИД Абхазии отреагировал на заявление США

То есть воинствующие заявления отдельных представителей Госдепа или Пентагона еще не означают, что это — официальная позиция США. Это всего-навсего личное мнение заявителя или позиция одной из групп американской политической элиты.

Во-вторых, официальная позиция США (а ее нужно связывать, в первую очередь, с позицией действующего президента) направлена сегодня не на эскалацию войны с Россией, а на поиск точек соприкосновения с руководством РФ, постоянно и настойчиво декларирующим свою открытость к диалогу и готовность к всестороннему сотрудничеству. В частности, сразу же после заявления представителей американско-грузинской рабочей группы бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг (а он, как я заметил, всегда держит нос по ветру) заявил, что НАТО не хочет холодной войны с Российской Федерацией.

Добавлю: НАТО не хочет и горячей войны с РФ. Худой мир, да с такими зарплатами, как у чиновников альянса, куда лучше доброй ссоры, способной вырасти во вселенскую катастрофу.

Нежелание Столтенберга и ему подобных воевать с Россией (какими бы воинственными не были заявления отдельных чиновников альянса или же политиков тех стран, что попали под сапог НАТО, а потому делают вид, что они – партнеры альянса) распространяется и на Абхазию, с которой у России имеется Договор о стратегическом партнерстве.

В руководстве Минобороны РФ хорошо понимают ритуально-демонстрационный характер требований и угроз чиновников Пентагона и НАТО, а потому не придают им особого значения. Более того, в Министерстве обороны России считают, что уже в ближайший год-два сотрудничество в Совете "Россия — НАТО" возобновится.

При этом многие высокопоставленные российские военные уверены, что это сотрудничество будет касаться не только обсуждения вопросов, связанных с ограничением стратегических и наступательных вооружений, но и, возможно, координации действий американских и российских войск в борьбе с международным терроризмом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Килба о требовании США: российские войска были и будут в Абхазии

Да, сегодня американские военные развивают свои активности в акватории Черного моря, в том числе – по линии расширения своего присутствия в таких причерноморских странах, как Украина и Грузия. Да, США и НАТО видят в России и других независимых от них странах, вроде Абхазии, своих противников. Однако в той же Сирии США уже проиграли свою войну и в ближайшие годы их активности будут связаны не с укреплением своего влияния в тех или иных регионах мира (включая Кавказ), но с судорожными попытками удержать это влияние, цепляясь за малейшую возможность напомнить о себе с позиции силы.

А между тем, силы у США уже не те.

В России не боятся ни США, ни НАТО. Не боятся американских заоблачных военных бюджетов, ядерных боеголовок и систем ПРО, авианосцев и истребителей последнего поколения, кибервойск и интенсивно разрабатываемого в американских лабораториях бактериологического оружия. Не боятся уже потому, что на любое американское оружие у России имеется свой ответ.

Не должна бояться угроз и шантажа из-за океана и Абхазия – до тех пор, пока она находится под защитой российского оружия.

В России хорошо понимают, что время американского гегемонизма уходит. Так что требовать от России вывести своих военных из Абхазии (где они находятся по приглашению абхазской стороны) – это все равно что требовать от солнца всходить на западе, а не на востоке.