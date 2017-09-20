Новый сценарий для Украины требует смены власти

О ситуации на Украине, о роли Саакашвили в украинской политике, о Тимошенко, Савченко и о многом другом рассуждает для Sputnik директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Что сегодня происходит на Украине? Почему Владимир Путин предложил ввести в эту страну миротворцев? Почему сразу же после предложения главы РФ на Украину срочно был сброшен десант во главе с Саакашвили? Какова роль бывшего грузинского диктатора в нынешней украинской политике? И почему заволновались правосеки? Почему Надежда Савченко сдулась, а Тимошенко, Ляшко и другие парламентские бузотеры притихли? И правда ли, что США планируют начать поставки в ВСУ "джавелинов" и другие вооружения?

Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, нужно понимать, что сегодня все или почти все происходящее на Украине организуется и управляется внешними силами. Каждая из этих сил хочет получить от Киева свое, но большинство внешних игроков сходятся в одном: надо решительно менять украинский сценарий. При этом ставка делается не на Порошенко.

Большинство внешних игроков: американские демократы, сторонники Трампа, еврочиновники, политики Германии и так далее – заинтересованы в том, чтобы на Украине появился новый лидер.

Кто-то ждет от этого лидера решительных действий в двух направлениях – обеспечения договоренностей с ДНР-ЛНР и усмирения нацистов, кто-то (как некоторые политики Польши, Румынии и Венгрии) – начала распада Украины.

К сожалению, "настоящих буйных", да еще и управляемых при этом из известных зарубежных фондов, на Украине мало. Посему начать операцию по переформатированию Украины поручено Михаилу Саакашвили.

Бывшему Одесскому голове помогли успешно атаковать украинских пограничников, после чего Михаил Николозович отправился не куда-нибудь, а во Львов, где он фактически основал штаб по свержению Порошенко и отделению западной Украины от условной Киевской Руси.

То, что атака Саакашвили на власть последовала сразу же после известного заявления Путина о необходимости введения на Украину миротворцев ООН, свидетельствует, что за действиями Саакашвили стоят интересы одной из внешних сил – той из них, что заинтересована в сносе нынешнего киевского режима и одновременном упреждении сценария, реализуемого в интересах Москвы.

Американские демократы хотят сохранения на Украине статус-кво (чем больше русских убьют друг друга, тем лучше). Россия заинтересована в выздоровлении Украины и ждет от нее если и не возвращения в семью братских народов, то, по крайней мере, трансформации в более или менее вменяемого соседа. В свою очередь многие чиновники Евросоюза надеются, что Украина постепенно выплывет из болота деградации сама, после чего прибьется к европейскому берегу в качестве послушной провинции, как какая-нибудь Болгария или Босния. Но есть в мире и такие внешние игроки (хозяева Саакашвили в том числе), которым выгодна дезинтеграция Украины.

В статье "Украина: проект евроинтеграции провалился, начинается дезинтеграция" на Sputnik Абхазия я уже писал о том, что Михаилу Саакашвили отводится особая роль в украинском водевиле.

Добавлю к этому, что всей своей увлекательной политической жизнью Саакашвили обязан фондам известного американского магната Джорджа Сороса, вовремя отыскавшим его на периферии грузинской политики, а затем щедро оплачивавшим проводимые "безумным грузином" эксперименты на живых людях. Так что и к власти в Грузии Михаил Николозович пришел при поддержке западных спонсоров, и войну в Южной Осетии он начал по указке из Вашингтона, и губернатором Одесской области Саакашвили был назначен лично американским послом, и "прорваться" на Украину, будучи в Незалежной персоной нон-грата, этот главный герой украинской политической хроники смог только при мощной финансовой и политической поддержки из-за рубежа.

С учетом вот всех этих страниц "славной" биографии названного персонажа нетрудно догадаться, что одной из главных целей проекта "Саакашвили" является наступление на власть с целью ее деструкции накануне предстоящих в 2018 году президентских выборов.

В процессе начавшейся дезинтеграции Украины, то есть еще большего хаоса, одни внешние силы надеются поставить во главе Украины более вменяемого лидера, другие — урвать кусок украинской территории, третьи (типа Коломойского) осуществить новый передел власти и собственности если не в Незалежной в целом, так в той ее части, которая достанется хозяину Днепропетровской области.

Никто сегодня не сомневается в том, что Киев утратил "реформаторский" драйв и политическую инициативу. Инициатор АТО на Донбассе, лгун, вор и попрошайка по определению не способен удержать страну в ее нынешних границах. А потому закономерно, что на самом верху (на уровне политической "крыши") – в Госдепе и транснациональных структурах – брошен адресованный украинским элитам клич: "Спасайтесь, кто может!".

Действующий квазипрезидент Украины Порошенко видит своим спасательным кругом НАТО или, в крайнем случае, миротворческие силы ООН, которые должны зайти на Украину не по схеме Владимира Путина. Однако чиновники НАТО сегодня сами нуждаются в спасении. Сегодня они — "герои" исключительно там, где нет реальной угрозы столкновения с достойным противником: в брюссельских кабинетах и в странах Балтии, Грузии, Молдове и так далее.

Целый ряд американских конгрессменов по-прежнему настаивает на поставках на Украину летальных вооружений, в то время как в Белом доме у Трампа, а также в НАТО и ЕС предпочли бы отказаться от участия в украинском проекте. Но важно сохранить лицо – уйти из Украины под предлогом очевидного и "непреодолимого" форс-мажора. Таким форс-мажором становится эскалация в Незалежной войны "всех против всех" и закономерная в такой ситуации дезинтеграция государства. Следовательно, уже в ближайшее время расклад политических сил в этой стране изменится коренным образом. А вот поводом для столкновения противоборствующих сил станет вопрос о том, где, как и в каком количестве должны быть размещены миротворцы ООН, каковы должны быть их полномочия, и могут ли быть в их составе российские военные.

Сегодня меняется весь контекст современной украинской политики. А ее базовым трендом становится постепенный и согласованный на уровне официальных кругов США, Германии и России "слив" нынешнего киевского режима с последующим возможным разделом Украины на несколько новых государств.

Соответственно, цивилизационная граница между Европой и Россией будет в итоге проведена не по нынешней линии разграничения противоборствующих сторон на Донбассе, а гораздо западнее.