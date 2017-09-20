20:41 20 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин

Новый сценарий для Украины требует смены власти

© Sputnik.
Аналитика
Получить короткую ссылку
188 0 0

О ситуации на Украине, о роли Саакашвили в украинской политике, о Тимошенко, Савченко и о многом другом рассуждает для Sputnik директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Что сегодня происходит на Украине? Почему Владимир Путин предложил ввести в эту страну миротворцев? Почему сразу же после предложения главы РФ на Украину срочно был сброшен десант во главе с Саакашвили? Какова роль бывшего грузинского диктатора в нынешней украинской политике? И почему заволновались правосеки? Почему Надежда Савченко сдулась, а Тимошенко, Ляшко и другие парламентские бузотеры притихли? И правда ли, что США планируют начать поставки в ВСУ "джавелинов" и другие вооружения?

Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, нужно понимать, что сегодня все или почти все происходящее на Украине организуется и управляется внешними силами. Каждая из этих сил хочет получить от Киева свое, но большинство внешних игроков сходятся в одном: надо решительно менять украинский сценарий. При этом ставка делается не на Порошенко. 

Большинство внешних игроков: американские демократы, сторонники Трампа, еврочиновники, политики Германии и так далее – заинтересованы в том, чтобы на Украине появился новый лидер. 

Кто-то ждет от этого лидера решительных действий в двух направлениях – обеспечения договоренностей с ДНР-ЛНР и усмирения нацистов, кто-то (как некоторые политики Польши, Румынии и Венгрии) – начала распада Украины.

К сожалению, "настоящих буйных", да еще и управляемых при этом из известных зарубежных фондов, на Украине мало. Посему начать операцию по переформатированию Украины поручено Михаилу Саакашвили.

Бывшему Одесскому голове помогли успешно атаковать украинских пограничников, после чего Михаил Николозович отправился не куда-нибудь, а во Львов, где он фактически основал штаб по свержению Порошенко и отделению западной Украины от условной Киевской Руси.

То, что атака Саакашвили на власть последовала сразу же после известного заявления Путина о необходимости введения на Украину миротворцев ООН, свидетельствует, что за действиями Саакашвили стоят интересы одной из внешних сил – той из них, что заинтересована в сносе нынешнего киевского режима и одновременном упреждении сценария, реализуемого в интересах Москвы.

Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik.
Украина: проект евроинтеграции провалился, начинается дезинтеграция

Американские демократы хотят сохранения на Украине статус-кво (чем больше русских убьют друг друга, тем лучше). Россия заинтересована в выздоровлении Украины и ждет от нее если и не возвращения в семью братских народов, то, по крайней мере, трансформации в более или менее вменяемого соседа. В свою очередь многие чиновники Евросоюза надеются, что Украина постепенно выплывет из болота деградации сама, после чего прибьется к европейскому берегу в качестве послушной провинции, как какая-нибудь Болгария или Босния. Но есть в мире и такие внешние игроки (хозяева Саакашвили в том числе), которым выгодна дезинтеграция Украины. 

В статье "Украина: проект евроинтеграции провалился, начинается дезинтеграция" на Sputnik Абхазия я уже писал о том, что Михаилу Саакашвили отводится особая роль в украинском водевиле.

Добавлю к этому, что всей своей увлекательной политической жизнью Саакашвили обязан фондам известного американского магната Джорджа Сороса, вовремя отыскавшим его на периферии грузинской политики, а затем щедро оплачивавшим проводимые "безумным грузином" эксперименты на живых людях. Так что и к власти в Грузии Михаил Николозович пришел при поддержке западных спонсоров, и войну в Южной Осетии он начал по указке из Вашингтона, и губернатором Одесской области Саакашвили был назначен лично американским послом, и "прорваться" на Украину, будучи в Незалежной персоной нон-грата, этот главный герой украинской политической хроники смог только при мощной финансовой и политической поддержки из-за рубежа.

С учетом вот всех этих страниц "славной" биографии названного персонажа нетрудно догадаться, что одной из главных целей проекта "Саакашвили" является наступление на власть с целью ее деструкции накануне предстоящих в 2018 году президентских выборов. 

В процессе начавшейся дезинтеграции Украины, то есть еще большего хаоса, одни внешние силы надеются поставить во главе Украины более вменяемого лидера, другие — урвать кусок украинской территории, третьи (типа Коломойского) осуществить новый передел власти и собственности если не в Незалежной в целом, так в той ее части, которая достанется хозяину Днепропетровской области.

Никто сегодня не сомневается в том, что Киев утратил "реформаторский" драйв и политическую инициативу. Инициатор АТО на Донбассе, лгун, вор и попрошайка по определению не способен удержать страну в ее нынешних границах. А потому закономерно, что на самом верху (на уровне политической "крыши") – в Госдепе и транснациональных структурах – брошен адресованный украинским элитам клич: "Спасайтесь, кто может!".

Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik.
Украина: проект евроинтеграции провалился, начинается дезинтеграция

Действующий квазипрезидент Украины Порошенко видит своим спасательным кругом НАТО или, в крайнем случае, миротворческие силы ООН, которые должны зайти на Украину не по схеме Владимира Путина. Однако чиновники НАТО сегодня сами нуждаются в спасении. Сегодня они — "герои" исключительно там, где нет реальной угрозы столкновения с достойным противником: в брюссельских кабинетах и в странах Балтии, Грузии, Молдове и так далее. 

Целый ряд американских конгрессменов по-прежнему настаивает на поставках на Украину летальных вооружений, в то время как в Белом доме у Трампа, а также в НАТО и ЕС предпочли бы отказаться от участия в украинском проекте. Но важно сохранить лицо – уйти из Украины под предлогом очевидного и "непреодолимого" форс-мажора. Таким форс-мажором становится эскалация в Незалежной войны "всех против всех" и закономерная в такой ситуации дезинтеграция государства. Следовательно, уже в ближайшее время расклад политических сил в этой стране изменится коренным образом. А вот поводом для столкновения противоборствующих сил станет вопрос о том, где, как и в каком количестве должны быть размещены миротворцы ООН, каковы должны быть их полномочия, и могут ли быть в их составе российские военные. 

Сегодня меняется весь контекст современной украинской политики. А ее базовым трендом становится постепенный и согласованный на уровне официальных кругов США, Германии и России "слив" нынешнего киевского режима с последующим возможным разделом Украины на несколько новых государств. 

Соответственно, цивилизационная граница между Европой и Россией будет в итоге проведена не по нынешней линии разграничения противоборствующих сторон на Донбассе, а гораздо западнее.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хирург подарил мотоцикл президенту Южной Осетии
    Подарок "Хирурга"

    Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.

  • Здание МИД АР, фото из архива
    Вернуть детей

    Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.

  • Монастырь Сагмосаванк
    "Взрывной" рост

    За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.

  • Нурсултан Назарбаев прогулялся по Арбату в Алматы
    Проверил лично

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Алматы ознакомился с результатом масштабной реконструкции городских улиц.

  • Cтатуэтка премии Оскар. Архивное фото
    "Оскар" для "Кентавра"

    Картина "Кентавр" кыргызстанского режиссера Актана Арым Кубата поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

  • Совместные стратегические учения Беларуси и России Запад-2017
    Бери шинель, пошли домой

    Совместные учения Беларуси и России "Запад-2017" завершились, силы российских ВКС и Западного военного округа готовятся вернуться в пункты постоянной дислокации.

  • Сцена из спектакля Русский роман
    "Русский роман" в Латвии

    Спустя пять лет московский Театр Маяковского едет на гастроли в Латвию со спектаклем, который завоевал три премии "Золотая маска".

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, архивное фото
    Есть надежда

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков понадеялся, что президент Литвы Даля Грибаускайте изменит мнение об учениях "Запад-2017".

  • Устранение последствий утечки опасного химического вещества в рамках Международных учений в Молдове EUMOLDEX 2017
    Симуляция катастрофы

    Землетрясения и техногенные катастрофы: в молдавской столице проходят международные учения экстренных служб "EUMOLDEX 2017".

  • Заграничный паспорт гражданина республики Таджикистан
    Сила паспорта

    Граждане Таджикистана могут посетить без визы 54 страны, по этому показателю республика занимает 71-е место, лидеры – Германия и Сингапур.

  • Сотрудник ОМОН регистрируют задержанного во время рейда на одном из рынков
    Больше не едут

    В первом полугодии 2017 года мигранты из Узбекистана чаще покидали Россию, чем приезжали в нее, во многом это стало результатом финансового кризиса.

  • Выступление Керсти Кальюлайд на 72-й сессии Генассамблеи ООН
    Через эстонскую призму

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на 72-ой Генассамблее ООН, рассказав мировым лидерам о глобальных проблемах через призму эстонской истории.

  • Хирург подарил мотоцикл президенту Южной Осетии
    Подарок "Хирурга"

    Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.

  • Здание МИД АР, фото из архива
    Вернуть детей

    Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.

  • Монастырь Сагмосаванк
    "Взрывной" рост

    За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Эволюция фаз Венеры
Лучшие астрономические снимки года
90 лет в 100 снимках: открытие уникальной выставки об истории
90 лет в 100 снимках: открытие уникальной выставки об истории
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia