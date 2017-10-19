Кавказ как Прибалтика

Владимир Лепехин, Sputnik

За последние пару месяцев в Закавказье произошло столько событий, сколько их не было, наверное, за весь прошлый год. И это объясняется не только нарастанием борьбы различных сил на Ближнем Востоке (что сказывается на ситуации в кавказском регионе), но и атаками Запада в направлении России. В этих атаках особая роль отводится кавказским республикам.

Декоммунизация и фашизация

В России у большинства людей давно нет иллюзий по отношению к Западу. Здесь поняли, что демонстрируемая Западом в 80-е годы готовность к партнерству с СССР была не более чем уловкой — важнейшим приемом одоления противника в холодной войне. И в то время как Советский Союз перестраивался и самоупразднялся в наивном стремлении стать в один ряд с "цивилизованными странами", в США и Европе пользовались случаем и делали все для того, чтобы присвоить советские активы, декоммунизировать советскую политику и поставить под контроль новые независимые государства Евразии.

Соответственно, как только СССР приказал долго жить, Запад, вопреки заверениям о партнерстве, приступил к следующему этапу холодной войны — поглощению бывших союзных республик и превращению их в инструмент дальнейшего наступления на Восток — добивания России.

Первой целиком и полностью была поглощена Прибалтика. Элиты Литвы, Латвии и Эстонии были взяты под такой плотный контроль, что быстро утратили любую возможность проведения сколько-нибудь независимой политики.

© Фото: предоставлено Владимиром Лепехиным Армянский опыт для Абхазии: какой прок от деловых форумов

Дело дошло до того, что в 1998 году президентом Литвы был фактически назначен гражданин США и бывший гитлеровец Валдас Адамкус, в 1999 году Латвию возглавила гражданка Канады Вайра Вике-Фрайберга, а Эстонию уже в 2006 году возглавил уроженец Швеции и гражданин США Тоомас Ильвес.

Впрочем, установление контроля за элитами прибалтийских стран для Вашингтона и Брюсселя было цветочками. В качестве ягодок рассматривалась задача как следует "подпереть" Россию — при помощи прибалтийских государств — с северо-запада. Так что лишение русскоязычного населения в прибалтийских странах (а это более миллиона человек) гражданских прав и проведение по отношению к нему и по сей день политики апартеида объясняются не только приходом во власть в этих странах откровенных нацистов, но и теми установками, которые были даны чиновникам прибалтийских государств из-за рубежа.

Западу важно сохранять в названных странах состояние холодной гражданской войны — тогда и внешний контроль над регионом со стороны США и НАТО под предлогом "необходимости защиты" становится вроде как уместным. Отсюда и продолжающаяся открытая фашизация стран Балтии, и ее поддержка Советом Европы при полном молчании ОБСЕ.

Кавказ как плацдарм

По такой же схеме еще с середины 80-х годов прошлого века действовали западные спецслужбы на Кавказе.

Стоит отметить, что поддерживаемые Западом националистические элиты в кавказских республиках в силу сложной межнациональной ситуации в регионе действовали куда жестче. И гражданские и иные столкновения в процессе "национального самоопределения" начались здесь гораздо раньше, чем в странах Прибалтики. К примеру, вильнюсская провокация (после которой прибалтийские государства взяли курс на выход из СССР) случилась в январе 1991 года, а тбилисская — на полтора года раньше, в апреле 1989-го. Я уже не говорю про события в Сумгаите в феврале 1988-го, ставшие катализатором заката советского проекта, которые тоже были спровоцированы из-за рубежа.

События на Кавказе развивались более стремительно, чем в Прибалтике, и уже в начале 90-х годов в Армении, Азербайджане и Грузии были сформированы откровенно прозападные режимы Левона Тер-Петросяна, Абульфаза Эльчибея и Звиада Гамсахурдиа.

Армянские, азербайджанские и грузинские элиты, между тем, не были прозападными настолько, чтобы отдать свои страны и собственные судьбы в распоряжение США, НАТО и ЕС. Ситуация в каждой из республик, сопровождающаяся кровавыми конфликтами в Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, требовала сильной, авторитетной и национально-ориентированной власти. Такая власть и была в итоге установлена во всех трех бывших советских республиках. В Азербайджане главой государства стал бывший член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев, в Грузии — бывший член Политбюро ЦУК КПСС Эдуард Шеварднадзе, а в Армении — бывший президент НКР Роберт Кочарян.

Каждому из этих лидеров удалось направить свои страны по пути укрепления национального суверенитета. Тем не менее, каждое из трех названных государств до сих пор испытывает колоссальное давление со стороны Запада и, прежде всего, США.

Брешь в суверенной транскавказской тройке Госдепу удалось пробить только в 2003 году, когда при прямой поддержке зарубежья в Тбилиси удалось осуществить "революцию роз", после чего в Грузии, по сути, было введено внешнее управление по той же схеме, по какой оно было введено ранее в странах Прибалтики.

Грузинскому народу, в конечном счете, удалось избавиться от Михаила Саакашвили, однако в годы его правления Запад успел совершить с Грузией то, чего он не смог добиться в 90-е годы от кавказской троицы. Подтолкнув Тбилиси в августе 2008 года к атаке на российских миротворцев и Цхинвал, он расколол саму Грузию, смастерив таки "обоснование" присутствия в этой стране военных США и НАТО.

Большого антироссийского анклава на южных рубежах России Западу создать не удалось, как не удалось сделать что-либо подобное и в Центральной Азии, где все без исключения республики после долгих "романов" с Госдепом встали на путь суверенного развития. Так что за все страны Кавказа, коими пытался манипулировать Запад в последнюю четверть века, сегодня отдувается Грузия.

Госдеп, НАТО и ЕС усиленно пичкают Тбилиси грантами и кредитами, развлекают военными учениями, образовательными программами и всевозможными тренингами. И все это — для того, чтобы держать Грузию как важный плацдарм для гуманитарных и иных атак против России, ЕАЭС, ОДКБ и их союзников.

© AFP/ JUSTIN TALLIS / POOL Почему Абхазия не должна бояться угроз НАТО

К сожалению, Западу удалось найти формат для вовлечения в свои антироссийские игры (хотя далеко не в таком объеме, как Грузию) еще и Азербайджана. Однако сегодня эта страна естественным образом отдаляется от Запада. Причина — в бесцеремонном давлении различных западных структур (например, ПАСЕ и ОБСЕ) на руководство Азербайджана. Однако Вашингтону и Брюсселю удается время от времени вовлекать Баку в различные прозападные коммуникации по линии ГУАМ — изначально мертворожденного международного объединения, созданного ровно 20 лет назад с единственной целью — "подпереть" Россию с юго-запада (в случае с Украиной это, увы, получилось), а сегодня используемого исключительно в целях имитации независимой региональной политики.

Но ситуация на постсоветском пространстве и в мире постепенно меняется. В Азербайджане, Армении, Абхазии и Южной Осетии уже хорошо знают цену западному "партнерству". И сегодня уже не только в Грузии и Молдове, но и в прибалтийских государствах все чаще задумываются над тем, как бы вернуться в русло добрососедских отношений с Россией.