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Жители Венето и Ломбардии в Италии проголосовали за автономию

Политолог: результаты референдумов в Венето и Ломбардии - "очередной звонок"

© AFP/ ANDREA PATTARO
Аналитика
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О том, почему жители Венето и Ломбардии стремятся к независимости в эфире радио Sputnik рассуждает политолог Дмитрий Журавлев.

В результате референдума, прошедшего 22 октября, большинство жителей Венето выбрали автономию этой североитальянской области.

Согласно данным, полученным с абсолютного большинства избирательных участков, за такое решение высказались более 98% принявших участие в голосовании. Всего в референдуме приняли участие свыше 57% местных избирателей.

"Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия. За автономию проголосовали более 2 миллионов граждан. Это начало новой истории Венето", — заявил президент области Лука Дзайа.

В то же время, на консультативном референдуме в итальянской области Ломбардия 95% жителей проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%, заявил губернатор области Роберто Марони.

"На данный момент обработаны порядка трети данных: свыше 95% результатов, которые поступили с участков, ответили "да", против проголосовали около 3%", — заявил он журналистам.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев поделился мнением о том, почему эти регионы стремятся к независимости.

Panorama di Roma, Italia.
© Sputnik. Alexander Vilf
Жители Венето и Ломбардии в Италии проголосовали за автономию

"То, что такой большой процент проголосовал за автономию, это, с одной стороны, ожидаемо, но с другой стороны, неожиданно. Только что прошел референдум в Каталонии, понятно, что результаты не будут осуществлены, и поэтому было некое сомнение, захотят ли люди голосовать за то, что может оказаться очень опасным. Но само стремление этой области к отделению уже давно проявлялось. В рамках единого ЕС регионы уже не нуждаются в государствах. ЕС и так дает все плюсы, которые дает единое государство: отсутствие границ, таможен, свободное передвижение, единая экономика. Поэтому наиболее развитые и богатые регионы считают, что без участия в этих государствах им будет лучше", — сказал Дмитрий Журавлев.

Он предположил, как могут развиваться события.

"Психологическое и культурное стремление к отделению в этих итальянских регионах было всегда, и сегодня оно уже не сдерживается экономической целесообразностью. К чему это приведет, сказать трудно, потому что это будет зависеть от того, как отреагирует итальянское правительство, и как руководство региона будет трактовать эту самостоятельность: как немедленный выход и создание собственного государства или как начало неких переговоров с итальянским правительством о новом статусе региона. Но это очередной звонок, который хоронит современное представление о государстве, делает его анахронизмом в Европе", — отметил Дмитрий Журавлев.




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