После победы: Россия уходит из Сирии, но не совсем

Россия выводит войска из Сирии и все же остается в Ближневосточном регионе, как минимум, до конца столетия.

Президент России Владимир Путин на авиабазе Хмеймим 11 декабря объявил о выводе основной части российских войск из Сирийской Арабской Республики. И отметил, что угроза терроризма в целом еще очень высока, но в Сирии удалось нанести поражение одной из главных группировок – "Исламскому государству"*.

Возвращение основной группировки может занять несколько суток. Но при необходимости Россия может быстро нарастить военное присутствие в Сирии. Ведь там остаются две самодостаточные базы Минобороны РФ – авиационная Хмеймим и военно-морская Тартус. Пожалуй, это главное: уходя, Россия остается и оставляет на Ближнем Востоке высокотехнологические инструменты ограничения вседозволенности Запада и разного рода террористических организаций.

Если взглянуть на карту Сирии, становится ясно, что расположенные на расстоянии 70 км друг от друга российские военные базы полностью контролируют береговую линию страны и накрывают куполом ПВО значительную часть восточного Средиземноморья, включая Кипр, Ливан и южную Турцию. Необходимо учитывать и возможности береговых ракетных комплексов.

Усиление военно-политических позиций России в регионе – весомый и зримый итог военной победы над опасным противником.

Чтобы прочно стоять "двумя ногами" на средиземноморском побережье, России пришлось два года уничтожать здесь террористов всех мастей. Заметим, в отличие от США и НАТО, Россия присутствовала в Сирии легитимно, проводила операцию по просьбе законного президента Башара Асада.

Авиабаза Хмеймим

Соглашение между РФ и Сирией о размещении российской авиагруппы на бессрочный период и на безвозмездной основе в районе аэродрома Хмеймим в провинции Латакия датировано 26 августа 2015 года. Однако этот документ ничего не стоил бы сегодня в случае военного поражения законного правительства САР и переформатирования страны по американскому плану.

До вмешательства России ракетно-бомбовые удары по сирийской территории наносили 11 государств – без приглашения законного правительства, без санкции ООН. Стандартная стратегия США и НАТО в десятках военных конфликтов: быстрый разгром противника за счет абсолютного военно-технического превосходства (авиация, крылатые ракеты) и последующее строительство нового "удобного" государства. Вот и в Сирии американцы планировали не столько уничтожить, сколько использовать ИГ* для свержения законного президента Башара Асада, для установления в стране марионеточного режима.

Сирийская история складывается благополучнее, нежели в Афганистане, Ираке, Ливии и ряде других стран лишь потому, что Россия создала высокотехнологичный барьер агрессии Запада. Эта военно-политическая конструкция будет служить десятилетиями.

По условиям соглашения России бесплатно и бессрочно предоставлен аэродром Хмеймим со всей его инфраструктурой и "необходимые территории по согласованию сторон". Авиабаза – не подарок и не торговый обмен, а трезвый и бескорыстный подход к решению общих задач, необходимое условие региональной и общеевропейской стабильности.

Договор Москвы и Дамаска нацелен на мирную жизнь, однако на Ближнем Востоке неспокойно. Поэтому Россия получила право ввозить в Сирию и вывозить из нее без каких-либо сборов и пошлин любое вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, а личный состав российской авиационной группы не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами Сирии (в боевой обстановке крайне важно действовать без проволочек).

Военно-морская база Тартус

Отстаивая сирийскую независимость, Россия успешно применяла против ИГ* и других террористических группировок ракетное оружие Военно-морского флота. Наращивая эффективность боевого взаимодействия ВКС и ВМФ, в октябре 2016 года Минобороны РФ вполне закономерно заявило о намерении создать в Сирии постоянную военно-морскую базу. Вскоре Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении и модернизации существующего с середины прошлого века пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

После модернизации инфраструктуры российская база ВМФ сможет принимать корабли первого ранга, в том числе авианосцы и атомные подводные лодки. Российская сторона имеет право проводить капитальный ремонт, усовершенствование, реконструкцию и снос недвижимого имущества, осуществлять капитальное строительство, устанавливать плавучие причалы, а также производить подводные работы в порту Тартус.

Соглашение носит оборонительный характер (не направлено против других стран), действует в течение 49 лет и может автоматически продлеваться на последующие 25-летние периоды.

© Sputnik. Евгений Биятов Путин заявил о выводе российского воинского контингента из Сирии

Зарубежные военно-морские базы обеспечивают безопасность основных морских коммуникаций, повышают боевую эффективность и боевую устойчивость ВМФ, приближают ракетное оружие к стратегическим объектам противника, позволяют рациональнее рассредоточить силы флота. Базы делают более доступными потенциально опасные направления и кризисные регионы. И Тартус в новом качестве позволит эффективнее проецировать возможности российского ВМФ в Средиземноморском регионе.

Два года назад Россия предъявила мировой общественности легитимные полномочия, военные средства, ближайшие и перспективные цели. Применяя в Сирии обычные вооружения, российские ВКС и ВМФ не нарушили ни одного принципа международного права или запрета на применение отдельных видов оружия. Москва в очередной раз опередила Вашингтон в понимании ближневосточных реалий, точности стратегии и дозировки силовых коррекций. Россия с немногочисленными союзниками методично ликвидировала искусно созданный США хаос.

Задолго до сегодняшнего дня New York Times признала: "Военные успехи России затмили американскую дипломатию. Операция ВКС РФ в Сирии оказалась крайне эффективной, что поставило США в затруднительное положение. Теперь стало ясно, что военное решение сирийского конфликта возможно, только принадлежит оно не США, а России".

Между тем, военное сотрудничество Москвы и Дамаска имеет долгую историю. Со времени возникновения сирийского государства СССР оказывал ему дипломатическую и военную поддержку. В 1956 году переговоры о поставках советского оружия в Сирию со стороны Советского Союза вел маршал Георгий Жуков. В середине 1970-х годов более 75% сирийского оружия было получено из СССР. Тогда же Советский Союз сформировал постоянную эскадру боевых кораблей в Средиземном море, и именно тогда в сирийском Тартусе появился пункт материально-технического обеспечения советского ВМФ.

* – запрещенная в России в ряде других стран террористическая группировка.