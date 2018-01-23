Крещенские морозы и проверка кандидатов на прочность

О самой рутинной и скучной части предвыборной кампании президентских выборов 2018 года в России - сборе подписей избирателей, и о том, как с этим справляются сами кандидаты, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС

До 10 февраля большинство кандидатов в президенты РФ обязаны собрать определенное число подписей избирателей в свою поддержку.

© Фото: РИА Новости/Илья Питалев Президентские выборы в России как механизм подтверждения лидерства

С одной стороны, сбор подписей – самая рутинная и скучная часть предвыборной кампании. По сути, это фильтр, призванный отсечь "слабых" кандидатов, не обладающих соответствующим оргресурсом. И, как показывает опыт предыдущих выборов, из самовыдвиженцев, прошедших этап регистрации сданных в ЦИК документов, более половины либо не соберут нужное количество подписей избирателей, либо соберут их с явными нарушениями, либо будут остановлены бдительными контролерами ЦИК, обнаружившими нарушения неявные. Вот почему сегодня пока рано делать ставки на тотализаторе по поводу распределения голосов избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата.

С другой стороны, сбор подписей – это мини-кампания, в ходе которой кандидаты при желании уже могут заявить о себе и своих предвыборных программах. Однако в этой роли мы сегодня видим разве что кампанию действующего президента РФ, избирательный штаб которого сообщает прессе о каждой дополнительно собранной им сотне тысяч подписей в поддержку кандидата.

Штаб Ксении Собчак сообщает нам в основном о процессе сбора денег на кампанию, штаб Павла Грудинина – об исключительной сердобольности кандидата, аккумулировавшего гигантские средства на зарубежных счетах в целях лечения больного родственника, штаб Ирины Волынец – о том, как ей удалось вскочить в последний вагон списка кандидатов.

Других претендентов в целом не слышно и не видно. Не видно, в частности, чтобы они собирали подписи в свою поддержку на улицах Москвы. Не нравится столица? Но я в выходные побывал в Костроме, а до этого – в Ярославле, но и там что-то не видно процесса сбора подписей избирателей чьими-либо штабами.

Зато на улицах российских столиц появились какие-то мутные персонажи, призывающие бойкотировать президентские выборы.

Такое ощущение, что большинство претендентов либо испугались призывов к бойкоту, либо собирают подписи по ночам, либо не собирают их вовсе. Те, кто не собирают, как подсказывает опыт, делятся на две категории: одни рассчитывают прикупить необходимое количество подписных листов у профессиональных "сборщиков", а дальше – как получится (подписи могут оказаться и подделкой), вторые и не рассчитывали на сбор подписей, так как в их планы входило исключительно попадание в группу претендентов. Само попадание в список участников президентских выборов – отличный пиар-ход: можно потом всю жизнь писать в самых разных резюме "кандидат в президенты России на выборах 2018 года".

В любом случае уже через три недели станет доподлинно ясно, кто всерьез настроился на кампанию, а кто "сачок".

Уже в момент закрытия Центризбиркомом списка претендентов – 12 января – стал понятен будущий итоговый результат голосования. Тогда же возникла ясность и с общей формулой предвыборной кампании, в принципе повторяющей кампанию 2012 года, когда конкуренцию Владимиру Путину составил кандидат от "левых" сил.

Другое дело, что на этот раз от "левых" был выдвинут не лидер КПРФ Геннадий Зюганов, но "свежий" кандидат – и это поначалу сулило выборам интригу. В экспертной среде сформировался даже некий хор голосов, взявшихся пророчествовать, что Павел Грудинин может набрать в ходе кампании "неожиданно много" голосов в свою поддержку. Сейчас же и там же сформировался новый хор, участники которого считают, что кандидат от "левых" сил сдулся уже на старте, запутавшись в своих зарубежных счетах.

Тут можно сказать, что Грудинина со второй половины января не слышно в массах по той простой причине, что ему, как выдвиженцу от парламентской партии, не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку, а значит незачем мельтешить на улицах городов России. Однако же он не появился на публике и 19 января – когда каждый сколько-нибудь серьезный кандидат в президенты посчитал необходимым окунуться в крещенскую прорубь.

Даже светская львица Ксения Собчак – и та не поленилась искупаться в проруби на томском морозе, а Грудинин возможностью показать себя мужчиной и патриотом пренебрег, потеряв, как я считаю, сотни тысяч потенциальных голосов российских избирателей.

© Sputnik. Александр Полегенько Назвали возраст самого старшего и самого молодого кандидата в президенты РФ

Словом, решающую роль в судьбе России вновь могут сыграть пресловутые русские морозы.

Резкое падение уровня котировок политических акций Павла Грудинина в последнюю неделю снизило интерес многих избирателей к выборам. Битвы титанов пока не получается: одному из двух "титанов" явно не хватает мотивации для того, чтобы грызть избирательную кампанию зубами, выгрызая максимально возможный результат. И, следовательно, возникает опасность снижения явки граждан России на избирательные участки 18 марта.

А вдруг кампания по организации бойкота выборов приведет к какому-то результату? А вдруг 18 марта на северах ударит мороз и скует подступы к избирательным участкам? А вдруг наводнение на югах? Очевидно, что политическая система не должна зависеть от каких-то стихийных бедствий и нерадивости отдельных кандидатов.

Сколько конкретно голосов наберет Павел Грудинин по итогам выборов, 7 % или 17 % – его личное дело. А вот уровень явки на выборы – дело государственное. Ведь не потому же, в самом деле, сценаристы нашего предвыборного сериала заменили одного из актеров на новичка, что у него круче счет в банке, а затем, чтобы привлечь внимание как можно большего числа зрителей.

Полагаю, что уже в самое ближайшее время товарищи по партии объяснят Павлу Грудинину, что с таким пассивным отношением к кампании можно проиграть не только Жириновскому, но и, паче чаяния, блондинке Собчак. А вот это уже ни в какие ворота…

Сегодня у "левых" имеется перспектива получить по итогам президентских выборов несколько министерских портфелей. А теперь представим себе, что кандидат "против всех" обойдет по итогам кампании кандидата от "левых" сил – после этого впору распускать КПРФ в виду её полной профнепригодности.

Из инсайдерских источников известно, что избирательный штаб "левого" кандидата сегодня ломает голову над тем, как оживить кампанию Павла Грудинина и придумать нечто, что можно предложить массовому зрителю в третьем эпизоде предвыборного сериала. Вот только не поздно ли?

Вся надежда (если говорить об уровне явки), похоже, на телевизионные ток-шоу (их граждане РФ вынуждены будут смотреть холодными февральскими вечерами), которые и призваны расставить все точки над i. Тем более что "левые" обещали избирателям обеспечить в них участие Владимира Путина.

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