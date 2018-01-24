Сорос признал свое поражение в борьбе с Россией

Джордж Сорос — один из редких высокопоставленных русофобов, способных признавать свои ошибки. Американский олигарх, в свое время "сломавший" Банк Англии, предсказал на 2017 год банкротство Российской Федерации, но этого не случилось.

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter для РИА Новости



Среди медийных экспертов и политиков, для которых негативные прогнозы о России — служебная обязанность, принято в таких случаях просто переносить дату коллапса на чуть более поздний срок. Сорос, и тут нужно отдать должное принципиальному оппоненту Москвы, реализует на практике старое биржевое правило: когда факты меняются, нужно менять свое мнение. Проблема в том, что новые факты о России легендарный финансист и мастер политических интриг, видимо, почерпнул из новой и уже ставшей скандальной американской концепции национальной безопасности, в которой Москва и Пекин объявлены главными соперниками США.

В интервью британскому деловому изданию Financial Times финансист неожиданно изменил свою позицию в отношении России, причем ее пример использовал для того, чтобы подчеркнуть, насколько плохи дела Европейского союза. Сорос в своей традиционно агрессивной манере заявил, что "это Европейский союз — та организация, которая находится на грани развала", а "Россия — возрождающаяся держава, основанная на национализме".

Забавно, но в этом интервью нет ни слова о том, что в России все плохо, а скоро будет еще хуже. Сорос примеряет на себя маску "обиженного борца за свободу", которому якобы противостоит лично Путин. Как ни странно, тем самым он работает на усиление позитивного имиджа российского президента, ведь многие западные читатели вполне способны выстроить нехитрую логическую цепочку: Джордж Сорос, влиятельнейший политический игрок, который может себе позволить читать нотации самой Ангеле Меркель, жалуется на эффективность предпринятой Путиным международной атаки на организацию Сороса. Вывод очевиден: российский президент — намного сильнее, свободнее и влиятельнее даже самых высокопоставленных европейских политиков.

Фрустрации американского олигарха очень созвучны фрустрациям, нашедшим свое отражение в новой стратегии национальной безопасности США. В основополагающем документе американского военного ведомства Россия и Китай фигурируют как "ревизионистские державы", бросившие вызов американским интересам и устоявшемуся миропорядку, основанному на гегемонии Штатов. Сорос, в принципе, жалуется на то же самое, только у него акцент смещен на угрозу, которую "возрождающаяся держава" Россия представляет для Европейского союза.

Показательно, что и Сорос, и Белый дом, по сути, обвиняют Россию в одном и том же — в нарушении миропорядка, основной характеристикой которого значилась общепризнанная "смерть России" и лишение ее прежнего державного статуса.

В этом смысле сам факт российского "возрождения" (по Соросу) становится "ревизионизмом" в восприятии официального Вашингтона. Кстати, в отношении Китая они, скорее всего, испытывают аналогичные чувства, только с их точки зрения — Москва "умерла", проиграв холодную войну в 1991-м, а Пекин — еще в XIX веке, после "опиумных войн". Экзистенциальный ужас ряда западных политиков перед усилением России и Китая, вероятно, вызван именно осознанием того, что на их глазах оживают противники, которых они давно считали умершими.

Судя по утверждениям самого Сороса, он искренне полагает, что причина возрождения России — "национализм", но было бы неправильно интерпретировать эту позицию буквально. Практика показывает, что, с точки зрения американского финансиста и политического активиста, каждый политик, несогласный играть роль марионетки в его руках, уже автоматически националист и опасный радикал, которого ни в коем случае нельзя пускать в "приличное общество".

Если перевести его заявление с "соросовского" на русский, то можно сказать: Сорос жалуется, что Россия возрождается благодаря патриотизму, и это его откровенно пугает. Если учесть его предыдущие прогнозы о стране, то легко заметить причину для паники: вместо того чтобы обанкротиться и развалиться, она вполне стабильна и самим фактом своего существования служит примером того, как эффективно можно отстаивать свои национальные интересы, несмотря на все усилия Вашингтона.

Получается, что Путин для европейских политиков — эдакая "плохая компания" и что он всем показывает, как конфронтация с американским истеблишментом, в том числе в лице Сороса, может быть выигрышной тактикой, обеспечивающей, помимо геополитических выгод, еще и значительную симпатию избирателей.

Российского президента не зря называли первым европейским популистом, который вдохновляет своим примером таких политиков, как Виктор Орбан или Марин Ле Пен.

Во-первых, потому что у него есть прямой доступ к самым высоким этажам западного истеблишмента, а во-вторых — потому что он в силу особенностей профессии склонен смотреть на будущие риски, а не на прошлые победы. Для того чтобы понять его беспокойство, достаточно взглянуть на конфликт по линии Берлин — Варшава, на уверенное движение властей Германии к созданию "Европы двух скоростей", на то, как немецкий Центробанк вводит юань в золотовалютные резервы в ущерб доллару, и даже на довольно высокий рейтинг популистов-евроскептиков из итальянского "Движения пяти звезд", способных преподнести сюрприз на предстоящих парламентских выборах.

Время для окончательного решения российского вопроса уже упущено, и если раньше тот же Сорос мог надеяться на коллапс российской экономики, то сейчас он уже не ставит на такой сценарий. Более того, влиятельнейший американский банк Goldman Sachs выступил с неожиданно оптимистичным прогнозом роста экономики страны, параметры которого превышают даже самые светлые оценки российского правительства.

Если бы американский истеблишмент действовал рационально, то после провала "экономического блицкрига" против России ему бы стоило попробовать договориться с Москвой, но пока на это рассчитывать не приходится, ибо слишком много сил и средств было потрачено на перезапуск медиамифа о "страшной российской угрозе".

Однако рано или поздно даже самые упорные русофобы будут вынуждены пойти по пути, который уже прошел Джордж Сорос: сначала отрицание права России на существование, затем жизнь с надеждой на то, что Россия "вот-вот обанкротится", потом депрессия от того, что Россия не развалилась, и в конце концов горькое признание того, что Россия — это навсегда.

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