Чем новый оппозиционный блок опасен для Рауля Хаджимба

О том, какие последствия для республики может иметь новое политическое противостояние оппозиции и президента Абхазии, рассуждает заместитель директора Института ЕАЭС Виталий Бельский.

Виталий Бельский, заместитель директора Института ЕАЭС

Не прошло и двух недель с того момента, когда глава государства, депутаты Народного Собрания Абхазии и оппозиция пришли к компромиссу по вопросу, который чрезвычайно взволновал граждан республики — об обмене грузинского военного преступника Георгия Лукава, — как с критикой власти публично выступили лидеры целого ряда авторитетных в стране партий, общественных движений и организаций.

© Sputnik / Томас Тхайцук Освобождение Лукава: помилование и политические последствия

Комментируя новогодние митинги "недовольного меньшинства" в Сухуме, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в своей публикации на Sputnik Абхазия отмечал, что "нынешняя консолидация абхазских элит не означает, что всех теперь устраивает кандидатура Рауля Хаджимба".

В результате я вынужден констатировать, что ситуация в республике развивается так, что консолидация политических элит Абхазии вокруг фигуры президента не сегодня-завтра, похоже, может смениться на консолидацию этих же элит на почве противостояния действующему главе государства.

В частности, в минувший вторник лидеры ряда общественных объединений и политических организаций Абхазии, объединившихся в Союз общественных и политических организаций республики, провели пресс-конференцию, где заявили, что участники этого Союза будут добиваться отставки президента Абхазии Рауля Хаджимба.

В Союз общественных и политических организаций на сегодня входят политические партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", фонд "Апра", общественные организации "Кяразаа", "Абзанхара" и "Наш дом – Абхазия", Союз ветеранов и молодежи "Апсны" и некоторые другие организации. И список членов Союза открыт.

Замечу также, что блок оппозиционных ныне действующему президенту структур создается в Абхазии не в первый раз; не впервые звучат и требования в пользу его отставки. Однако на сей раз оппозиционный блок создан фактически накануне начала кампании по организации выборов президента Абхазии, а во-вторых, в него вошли не только традиционно оппозиционные главе государства организации, но и, например, партия "Единая Абхазия", сыгравшая в свое время весьма важную роль в избрании Рауля Хаджимба президентом страны.

Оппозиция во главе с политической партией "Амцахара" и фондом Аслана Бжания – это серьезно. Мы помним, чем завершилось противостояние лидеров "Амцахары" и других оппозиционных организаций с президентом Абхазии в декабре 2016 года, когда глава государства вынужден был пойти на серьезные уступки оппозиции. Но сегодня в рядах политических оппонентов главы государства оказалась и партия "Единая Абхазия" во главе с Сергеем Шамба, а это уже вдвойне серьезнее.

"На выборах я поддержал Хаджимба, потому что и будущий президент, и кандидат в вице-президенты долго убеждали меня в том, что будут реформы, что будет перераспределение властей, и я поверил. Но прошло три года, и я вижу, что ничего этого нет", — отметил в ходе пресс-конференции лидер "Единой Абхазии".

В 2016 году партия "Единая Абхазия" фактически отказалась от участия в парламентских выборах со своим партийным списком. Одна из причин – ставка на президентскую партию "Форум народного единства Абхазии", которую "единоабхазы" рассматривали как дружественную структуру. И если сегодня такой авторитетный в Абхазии политик, как Сергей Шамба, отказывает главе государства в политическом доверии, это значит, что политическая ситуация в республике и впрямь непростая.

На прошлой неделе президент Абхазии провел расширенную встречу с общественностью Гагрского района, где в ответ на критику в свой адрес он прокомментировал политическую обстановку в стране. В частности, отметил: "власть много критикуют, где-то обоснованно, а где-то огульно, просто, чтобы продемонстрировать оппозиционность к власти".

© Sputnik Разговор с народом как начало реального оздоровления абхазского общества

И президент, безусловно, прав: оппозиция в Абхазии разная. Одни его оппоненты критикуют власть огульно, другие – обоснованно. Вопрос только в том, какова мера того и другого. Когда в общем потоке критики действующей власти превалируют огульные обвинения, народ это понимает и особо не поддерживает оппозицию. Когда же критика власти становится все более обоснованной, отмахиваться от нее становится неразумным и даже опасным. Отсюда вопрос: не означает ли переход в оппозицию к действующему президенту партии "Единая Абхазия" изменения качества этой оппозиции?

С моей точки зрения, партия "Единая Абхазия" всю свою историю относилась к числу самых конструктивных политических структур республики. Она всегда ратовала за политическую стабильность в республике и за ее развитие. Уверен, что таковой она остается и сегодня. Однако если до январских событий этого года лидер партии связывал политическую стабильность в стране с личностью президента Абхазии, то сейчас, похоже, уже не связывает. И вряд ли в этом виновата "Единая Абхазия".

Со всеми этими вопросами политической элите республике следует разобраться. Полагаю, что та критика, которая прозвучала в адрес власти во вторник на пресс-конференции Союза общественных и политических организаций Абхазии, — это очень серьезно.

Не исключено, что республика вновь вступает в полосу бескомпромиссной политической борьбы с непредсказуемым исходом и с неизбежным вовлечением в нее всех жителей Абхазии. И поскольку большинство граждан страны не заинтересованы в эскалации каких-то конфликтов, власти (если она действительно ответственна перед своими избирателями) необходимо незамедлительно начать поиск решения реальных проблем.

Уверен, что если нарастающее противостояние между властью и оппозицией не будет снято до апреля, туристический сезон в республике будет сорван. Что станет дополнительным фактором развития политической ситуации в Абхазии по деструктивному сценарию.

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