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Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ

Россия извлекла выгоду из санкций против нее: Moody's повысил рейтинг

© Sputnik. Евгений Биятов
Аналитика
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Согласно рейтингу международного экономического агентства Moody's, суверенный рейтинг России повысился со стабильного на позитивный.

СУХУМ, 26 янв — Sputnik.  Решение рейтингового агентства анализируют эксперты.

Надеемся на стабильность

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о факторе, который может повлиять на улучшение рейтинга страны – это макроэкономическая стабильность.

"Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились"

Министр подчеркнул: специалисты изменили экономический прогноз России с "негативного" до "положительного" всего за год.

Умеренный позитив

Нынешний показатель — это "умеренный позитив", отметил финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. По мнению специалиста, новости от Moody's не должны вызывать "головокружения от успеха":

"Я бы не переоценивал отдельные экономические факторы, как, например, повышение прогнозов Moody's, но на них нужно обращать внимание. Подобная информация, к примеру, не влияет на дефицит бюджета страны. Если правительство будет допускать ошибки в госуправлении, то высокие рейтинги положения не исправят".

На макроэкономические показатели влияет комплекс факторов, пояснил Нигматуллин. Позитивный рейтинг от Moody's должен быть дополнен ростом цен на нефть или отсутствием новых санкций. Только в совокупности эти факторы повлияют на экономику страны.

Санкции не оказали влияния на финансовое состояние России

"Улучшение прогноза суверенного рейтинга России со "стабильного" на "позитивный" – это хорошо, потому что будет повышена оценка внешнего долга. Соответственно, стоимость заимствований в глобальном масштабе падает, и это удешевляет деньги. Что всегда позитивно сказывается и на внутреннем кредите тоже – процентные ставки будут падать, можно будет привлекать более дешевые деньги на более выгодных условиях, деловая активность будет расти. Для экономики это всегда хорошо", — говорит аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

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Как подчеркнул эксперт по финансовым рынкам, "агентство Moody`s, как и любое другое подобное международное агентство, не является причиной изменения ситуации". Они констатируют те перемены, которые уже произошли, и отмечают это в своих обзорах.

"На рейтинги агентств следует смотреть как на признание некоего результата, что существует тенденция улучшения ситуации, которую они констатируют с точки зрения именно благонадежности России как заемщика", — пояснил эксперт.

По словам Голубовского, позитивный прогноз роста российской экономики не гарантирует, что она будет ускоряться. Вполне может быть, что она и дальше будет стагнировать – "мы растем медленными темпами".

При этом, считает эксперт, прогноз был очевиден, поскольку, несмотря на санкции, Россия платила по долгам и продолжает это делать, платежный баланс у страны положительный, а торговый баланс растет вместе с ценой на нефть.

"Я думаю, что через какое-то время и другие международные агентства последуют вслед за Moody`s – пересмотрят прогнозы по рейтингу. Качество эмитента бондов с точки зрения рынков, с точки зрения самого инвестора, а не рейтинговых агентств, сейчас лучше, чем было даже до крымских событий 2014 года. И это то, о чем говорили грамотные люди уже давно — санкции не оказали влияния на финансовое состояние России. Другими словами, западные санкции прошли бесследно", — отметил Голубовский.




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