Абхазии предстоит выбрать президента: пока российского

В Абхазии снова неспокойно. В республике начинается очередная избирательная кампания. На этот раз речь идет о выборах президента России, которые состоятся 18 марта. Для почти 190 тысяч жителей республики, имеющих российское гражданство, а это 80 % всего населения, глава России – тоже свой президент.

В понедельник в Сухуме начал работу "Клуб избирателей", организованный по инициативе ряда общественных организаций, объединяющих русскоязычных граждан Абхазии. В чем особенности клуба, и каково его значение с точки зрения возможного влияния на результаты выборов президента России в Абхазии?

Начну с того, что создание подобной структуры в республике не первый опыт. "Клуб избирателей" работал под эгидой Россотрудничества в канун последних выборов в Госдуму. Однако сейчас впервые этот формат заработал по инициативе снизу.

© Sputnik Анжелика Бения Выборы президента России обсудил "Клуб избирателей" в Сухуме

Привлечение граждан России, проживающих или находящихся за рубежом, к общероссийским выборам, в том числе — через создание клубов избирателей, думаю, должно стать одним из важных направлений работы Россотрудничества. Но по факту развернута эта работа далеко не везде. Понятно, что, например, в странах Балтии, где почти двести тысяч человек до сих пор сохраняют российское гражданство, власти пресекают или минимизируют любые активности, связанные с поддержанием контактов проживающих в этих странах русскоязычных граждан с Россией. Так что создание "Клуба избирателей" в Абхазии показательно.

Вторая особенность состоит в том, что создан этот клуб при непосредственном участии русскоязычной диаспоры Абхазии – и это уже заметная гражданская активность проживающих в республике русских и русскоязычных. Гражданская, замечу, а не политическая.

В работе "Клуба избирателей" могут принимать участие не только русскоязычные жители республики и не только граждане РФ, но все желающие. Особенно радует то, что традиционно разобщенные организации, представляющие в Абхазии русскоязычное население, нашли, наконец, тему для взаимодействия и сближения.

Еще один плюс от создания в республике "Клуба избирателей" я вижу в возможных результатах его работы. А результатом должно стать привлечение проживающих в республике граждан России на избирательные участки.

Не секрет, что уровень явки избирателей на выборы – не только количественная, но и качественная величина. Особенно для таких республик, как Абхазия, Южная Осетия (25 тысяч граждан РФ) и Приднестровье (около 180 тысяч граждан РФ).

В этих странах созданы все условия для свободного голосования граждан РФ во время федеральных выборов в России, а значит, уровень явки будет вполне репрезентативно свидетельствовать о том, насколько население этих республик болеет за Россию.

Названные республики — не Германия, не США, не некоторые другие страны Запада, где при наличии довольно масштабных российских диаспор власти ограничивают количество создаваемых посольствами России избирательных участков, а потому реальная явка граждан РФ на участки не дает истинной картины настроений российских соотечественников.

© Sputnik Григорий Сысоев Захарова о выборах президента РФ за рубежом: надеемся на содействие стран

В Эстонии, к примеру, где проживает почти 120 тысяч граждан России, местные власти проигнорировали просьбу российского посольства открыть в этой стране дополнительные участки для голосования на выборах президента РФ. В той же Германии, где на консульском учете находится 512 тысяч граждан РФ (это рекорд!), на один избирательный участок приходится более 32-х тысяч человек (это тоже рекорд); то есть участков здесь крайне не хватает. Относительно мало организуется избирательных участков и в США. Недостаточно их и в Израиле, где на почти 160 тысяч граждан РФ в 2018 году будут открыты 13 участков в трех городах. Так что многим желающим (а активность русскоязычных израильтян во время российских избирательных кампаний традиционно весьма высока) нужно будет потратить целый день, чтобы как-то добраться до Тель-Авива, Иерусалима или Хайфы, а затем вернуться в свои поселения. Я уже не говорю об Украине, где граждане РФ могут голосовать только в российском посольстве в Киеве, хотя даже в этом случае они рискуют здоровьем из-за безнаказанных нападений на них местных националистов.

В Абхазии в марте будет действовать 16 избирательных участков – почти в 2 раза больше, чем во время выборов в Государственную думу в 2016 году. Расположение этих участков компактно. Так что все желающие, как я полагаю, смогут беспрепятственно проголосовать. Следовательно, здесь будет, не сомневаюсь, и высокая явка.

Напомню также, что в 2019 году Абхазия будет избирать нового главу государства, а пока – генеральная репетиция: выборы президента России.

Сегодня важно довести информацию о грядущих выборах в РФ, о кандидатах в президенты РФ, а также о том, где конкретно будут организованы новые избирательные участки, и как до них проще будет добраться из горных районов республики. Вот всем этим и собирается заняться "Клуб избирателей" Абхазии.

В понедельник инициаторы клуба провели в Сухуме круглый стол, по итогам которого было принято решение проводить заседания еженедельно по средам с 12:00 до 13:00 в офисе представительства Россотрудничества в "Доме Москвы". Заседания клуба будут носить открытый характер.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Участков для голосования на выборах президента РФ в Абхазии будет больше

Председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев сообщил участникам круглого стола о том, что на сайте возглавляемой им организации уже появился раздел, посвященный выборам президента России, где представлена актуальная информация о голосовании на территории Республики Абхазия.

На сайте "Русского общества Абхазия" раздел о президентских выборах действительно работает и наполняется необходимой населению Абхазии информацией. Единственное, чего на нем сегодня не хватает, сведений о выдвинувшихся кандидатах в президенты России. Но этот недостаток можно быстро устранить.

От кого-то из своих друзей в Абхазии я слышал фразу, что "у абхазов два президента – и обоих надо выбирать". Возможно, эта фраза кого-то покоробит, но это правда: когда чуть ли не все взрослое население Абхазии имеет российское гражданство, и это к чему-то обязывает. Например, быть неравнодушным к судьбе России, а значит — и активным в период избирательных кампаний в Российской Федерации.